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Политика
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Украина
Вегетарианская армия: в Минобороны Украины решили перевести ВСУ на простоквашу
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    Вегетарианская армия: в Минобороны Украины решили перевести ВСУ на простоквашу

    14:35  4 Декабря 2017
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    Вегетарианская армия: в Минобороны Украины решили перевести ВСУ на простоквашу

    Киев, 4 декабря. В Минобороны Украины подготовили проект оригинального постановления, которое позволит решительно изменить рацион военнослужащих: предлагается изменить рацион солдат ВСУ таким образом, чтобы исключить дорогое мясо первой категории, заменив его «сухим молоком, сухой простоквашей и кисломолочными продуктами». По мнению авторов постановления, для нормального питания солдату достаточно обеспечить требуемое количество калорий — таким образом, мясо можно заменить простоквашей в пропорции 1:0,7.

    Как отмечают украинские СМИ, действие постановления планируется распространить на все силы ВСУ — даже тех военных, которые в настоящее время находятся в Донбассе и участвуют в боевых действий против ДНР и ЛНР. Стоит отметить, ни одно украинское министерство не возразило против столь радикальной инициативы.

    Эти новшества могут быть связаны с тем, что на Украине вскоре вступают в силу новые нормы питания для населения. На их основе будет сформирована новая потребительская корзина на основании увеличенного (на целых 76 гривен) прожиточного минимума — с 1 декабря он на Украине составляет 1700 гривен (3400 рублей или 62 доллара).

    Вегетарианская армия: в Минобороны Украины решили перевести ВСУ на простоквашу

    Автор: Валентин Меликов
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