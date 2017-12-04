От солдата до базы: эксперт объяснил, зачем США посылают на Украину своих военных

Американский генерал назвал число военнослужащих армии США, находящихся в данный момент на Украине. По словам генерал-лейтенанта армии США Бена Ходжеса, на сегодня на территории Украины находятся 250 американских солдат, присутствие которых является залогом того, что США верят в украинские реформы, в том числе в военной сфере. По мнению политолога и публициста Леонида Крутакова, хотя 250 солдат США — число относительно небольшое (если генерал Ходжес не лукавит), но тем не менее, всегда нужно помнить — где появляются американские военные — рано или поздно вырастает военная база Соединенных Штатов. А поскольку Россия граничит с Украиной, — Москва явно будет не в восторге от появления американской военной базы у своих границ.

«Больше на Украине американских солдат, или меньше, чем говорит генерал Ходжес, сказать сложно, — отметил Леонид Крутаков в комментарии Федеральному агентству новостей. — То, что американские военные давно присутствуют на Украине в качестве инструкторов, — это не секрет. Американцы работают в этом качестве в лагерях на западе Украины, это давно озвучивалось. Раньше, правда, говорилось, что их около трехсот человек, и уже тогда эта новость вызвала если не скандал, то бурное обсуждение».

По словам эксперта, информационный шум был связан с тем, что, заявляя о наличии своих солдат на украинской территории, США, фактически, обозначают свое военное присутствие на Украине.

«А вся предыдущая история подобных прецедентов свидетельствует: где появляется хотя бы один американский солдат — там через какое-то время обязательно формируется военная база США, — отметил Крутаков. — Это может быть военно-морская, военно-воздушная база или какая-нибудь другая база. Конечно, 250-300 человек — это еще не база, но это уже ее начало. Поэтому говорить об этом, конечно, нужно — это не мифические «русские танки» на границе с Евросоюзом или не менее мифическая «переброска русских танков» в Прибалтику. Это реальное разворачивание американских сил на границе с Россией».

Тут, по словам эксперта, даже не так важно, сколько именно на Украине американских военных — важно, почему это заявление делается именно теперь.

«Врет или не врет этот генерал, больше там американских военных или меньше — сказать трудно. Вряд ли больше, а может быть, даже и эти данные преувеличены. Пока трудно сказать, какая мотивация этого заявления, и почему об этом заговорили именно сейчас. Возможно, эти данные были озвучены, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, в том числе в военной сфере. Такого рода заявления всегда имеют прежде всего не техническое, а политическое содержание», — подчеркнул Леонид Крутаков.

Ранее в интервью украинскому изданию «Европейская правда» генерал Бен Ходжес заявил, что, с точки зрения США, Украине важно не только развивать свою армию, но и проводить реформы, и именно этого от Киева ждут иностранные партнеры.

«США, безусловно, сохраняют преданность Украине. Уверены ли мы в успехе реформ? Абсолютно! — отметил Ходжес. — Именно поэтому на Украине сейчас находятся 250 американских военных, на прошлой неделе я был с ними на Яворовском полигоне. Мы с Украиной партнеры. А партнерство — это общая ответственность за успех».

Американский генерал также подчеркнул, что Украина должна продолжить модернизацию своей армию и добиться приведения ее к западным стандартам. О том, почему вооруженным силам Украины до этих стандартов еще очень далеко, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине нелетальное оружие.

Как сообщает «Газета.ру», украинский президент Петр Порошенко недавно объявил, что в ближайшее время на Украине состоятся референдумы по вопросам вступления в НАТО и в Евросоюз. При этом, по словам Порошенко, он уверен в «убедительно положительных» результатах голосования.