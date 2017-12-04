Медведев потребовал наказать ответственных за неудачный пуск с «Восточного»

Горки, 4 декабря. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев потребовал призвать к ответственности виновных в неудачном запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».

Так, в ходе совещания с вице-премьерами Медведев, обращаясь к заместителю председателя правительства Дмитрию Рогозину, сказал: «Нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит. Вот это надо сделать, Дмитрий Олегович».

Как отметил глава кабмина, неудачный пуск создал «репутационные проблемы для космической отрасли».

Медведев также раскритиковал чиновников, раньше времени отчитавшихся об успешном запуске, который в итоге закончился потерей 19 спутников.

Инцидент на космодроме «Восточный» произошел 28 ноября. Ракета «Союз-2.1б» с 19 спутниками не смогла выйти на орбиту, связь с ней была потеряна. Причины случившегося в настоящее время выясняет специальная комиссия.