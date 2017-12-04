Берлин, 4 декабря. Руководитель контрразведки ФРГ Ханс-Георг Масен считает, что исламисты могут активизироваться с приближением рождественских праздников.

Контрразведка ФРГ сообщила, что не менее 950 граждан Германии в последние годы уехали в Ирак и Сирию для того, чтобы воевать на стороне террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Около 120 человек погибли на Ближнем Востоке, около трети уже вернулись в Германию. Масен назвал их «бомбами замедленного действия».

Силами безопасности страны в прошлом году предотвращено 10 террористических актов. В преддверии праздников, считает Масен, исламисты активизируются. Контрразведчик полагает, что такие массовые мероприятия, как рождественские ярмарки, могут сталь целью смертников «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.