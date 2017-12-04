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Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России
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    Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России

    14:59  4 Декабря 2017
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    Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России

    Берлин, 4 декабря. Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и общественность держаться подальше от первенства мира по футболу, которое пройдет в 2018 году в России. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

    «Политикам и публике следует держаться подальше от чемпионата мира по футболу 2018 года», — отметила немецкий депутат.

    Она считает, что Россия якобы по многим причинам «не та страна», где необходимо проводить футбольное мероприятие, поэтому призывает «бойкотировать ЧМ-2018».

    Кроме того, она не в восторге от того, что «глава российского государства Владимир Путин получит очень много внимания от мирового сообщества, которое приедет на мундиаль-2018».

    Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России

    Напомним, 1 декабря в Кремле состоялась жеребьевка чемпионата мира — 2018. По итогам сборная России сыграет в группе «А» с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Президент России участвовал в жеребьевке ЧМ. 

    Президентр ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность Путину, российскому правительству за отлично проделанную работу.

    «Хотел бы сказать спасибо всему российскому народу, который напряженно работал последние семь лет. Спасибо, Россия!» — сказал глава ФИФА на русском языке.

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #путин #россия #европарламент #спорт #чм-2018 #мундиаль
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