Журова ответила на угрозы Родченкова «уничтожить» олимпийский спорт России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на заявление экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который ранее пригрозил «уничтожить» олимпийский спорт в России.

«Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!» — сказал Родченков журналистам телеканала «НТВ».

Ответное заявление Журова сделала в программе «Время покажет» на Первом канале.

«Он может делать все, что угодно. Большинство спортсменов никогда с ним не встречались. И то, что он делает, он делает из-за какого-то злого умысла. Но знаете, чем больше мы его обсуждаем, тем больше мы кормим этого человека эмоциями и информацией. <…> Им должны заниматься следственные органы, а мы как публика должны о нем забыть, потому что он как человек немножко не в себе, этим питается», — пояснила Светлана Журова.

Она также напомнила, что результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году были более чем достойными.

«Недавно я вернулась с большой международной конференции по наследию [Олимпиады] Сочи. Все эксперты, те же МОКовцы, говорят: «Фантастическая Олимпиада!» — подытожила Журова.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA обвинило Родченкова в намеренном уничтожении больше тысячи допинг-проб. После этого работа московской лаборатории была остановлена, а Родченков был отстранен от должности. В настоящий момент от скрывается от суда и следствия в США.