Американские СМИ назвали внешнеполитические провалы Вашингтона угрозой нацбезопасности

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Дэниэля Л. Дэвиса America's Foreign Policy Failures Have Put Its National Security at Risk («Внешнеполитические провалы Америки подвергают риску ее национальную безопасность»), опубликованной на портале The National Interest.

Американская внешняя политика очень нуждается в реформе. Нынешний способ формирования и проведения политики за рубежом, далекий от создания экономических возможностей и укрепления национальной безопасности, наносит ущерб интересам США, ослабляет их и подрывает их способность расширять торговые связи. Взаимодействие США с Ираном и Северной Кореей на протяжении последних нескольких десятилетий лучше всего это иллюстрирует.

Нынешний «пузырь» мейнстримного мышления застрял в режиме противостояния с конца холодной войны и стремится сохранить или расширить американское влияние в первую очередь за счет использования военной мощи США. Три крупных события заложили основу их дефектной внешней политики.

Первым событием стал распад Советского Союза, который официально прекратил свое существование 31 декабря 1991 года. Вторым событием была операция «Буря в пустыне» в 1991 году, когда более полумиллиона американских войск полностью уничтожили на тот момент пятую по величине армию в мире — иракскую армию Саддама Хусейна. Третьим и самым важным событием был теракт 11 сентября 2001 года.

После ликвидации армии Саддама Хусейна в 1991 году практически весь мир признал, что США обладают самой мощной армией на планете. С распадом СССР у США не осталось держав-конкурентов. Но после террористических нападений в сентябре 2001 года внешнеполитическая элита Соединенных Штатов заявила, что государства и любые отдельные лица за рубежом «либо за нас, либо против нас».

Однако в январе 2002 года Буш шагнул еще дальше, объявив дополнительных врагов — «ось зла», включающую Ирак, Иран и Северную Корею. Год спустя Буш вторгся в Ирак. Иран и Северная Корея остаются под прицелом.

Северная Корея и Иран являются тоталитарными и авторитарными режимами, которые нарушают основные права человека и используют тюремное заключение и пытки для того, чтобы держать население под контролем. Иран подозревается в тайном стремлении к созданию ядерного оружия. Северная Корея его уже продемонстрировала.

Однако ни та, ни другая страна не представляет такой угрозы для Соединенных Штатов, которая не могла бы быть остановлена обычным и ядерным превосходством. Политика США в отношении обеих стран все это время состояла в том, чтобы противостоять им с помощью скрытых действий и откровенных военных угроз, которые являются дорогостоящими и неэффективными.

Северная Корея соседствует с Южной Кореей, одной из крупнейших, самых современных и хорошо подготовленных армий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северная Корея знает, что нападение на ее южного соседа приведет к военному поражению. Точно так же она знает, что применение любого из видов оружия массового уничтожения приведет к крупному — и, вероятно, разгромному — ответу Вашингтона и Сеула.

Последствия войны в любом месте могут быть катастрофическими. Некоторые предполагают, что Северная Корея уже имеет способность запускать ядерную ракету на территорию США. Если Вашингтон нанесет так называемый «превентивный» военный удар, то можно предположить, что Пхеньян в ответ запустит ядерную ракету, которая убьет миллионы американских граждан.

Риск превентивного удара США совершенно не оправдан, и его не следует даже рассматривать. США должны дать твердое обещание сокрушительного возмездия за любое нападение со стороны Северной Кореи или Ирана на американские интересы или союзников, поскольку только это может предотвратить войну и поддерживать безопасность США.

Упорно цепляясь за неудачный статус-кво нынешней внешней политики, США лишь увеличивают шанс войны. Настало время изменить курс и принять более реалистичный, здравый и эффективный метод защиты и процветания США.