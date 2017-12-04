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Московская фанатка напала на Пуйоля с фаллоимитатором
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    Московская фанатка напала на Пуйоля с фаллоимитатором

    14:21  4 Декабря 2017
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    Московская фанатка напала на Пуйоля с фаллоимитатором

    Москва, 4 декабря. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль получил резиновым фаллоимитатором по лицу от московской фанатки. Инцидент произошел в одной из столичных гостиниц, где болельщица подкараулила испанца, чтобы сфотографироваться. 

    Девушка сначала попросила Пуйоля признаться ей в любви, затем похвалила его прическу (Пуйоль, еще будучи действующим игроком, был известен нетипичной для футболистов объемной шевелюрой — прим. ФАН), а после заявила, что мечтает вступить с ним в половую связь. При этом в тот же момент странная болельщица достала резиновый фаллоимитатор, которым начала размахивать перед лицом экс-футболиста. Как запечатлено на видео, опубликованном ресурсом Sports.ru, в какой-то момент секс-игрушка задела Пуйоля. 

    Сообщается, что девушка выполняла задание своего секс-тренера. По плану ей нужно было найти и соблазнить знаменитость из специального списка.

    Напомним, Карлос Пуйоль приезжал в Москву для участия в церемонии жеребьевки ЧМ-2018 года. 

    Автор: Федор Веснин
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    #фаллоимитатор #фанатка #пуйоль #внимание
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