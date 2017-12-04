Московская фанатка напала на Пуйоля с фаллоимитатором

Москва, 4 декабря. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль получил резиновым фаллоимитатором по лицу от московской фанатки. Инцидент произошел в одной из столичных гостиниц, где болельщица подкараулила испанца, чтобы сфотографироваться.

Девушка сначала попросила Пуйоля признаться ей в любви, затем похвалила его прическу (Пуйоль, еще будучи действующим игроком, был известен нетипичной для футболистов объемной шевелюрой — прим. ФАН), а после заявила, что мечтает вступить с ним в половую связь. При этом в тот же момент странная болельщица достала резиновый фаллоимитатор, которым начала размахивать перед лицом экс-футболиста. Как запечатлено на видео, опубликованном ресурсом Sports.ru, в какой-то момент секс-игрушка задела Пуйоля.

Сообщается, что девушка выполняла задание своего секс-тренера. По плану ей нужно было найти и соблазнить знаменитость из специального списка.

Напомним, Карлос Пуйоль приезжал в Москву для участия в церемонии жеребьевки ЧМ-2018 года.