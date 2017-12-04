«Это полный провал»: эксперты подвели итоги осеннего призыва на Украине

Киев, 4 декабря. Осенний призыв на территории Украины можно назвать провальным. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Это полный провал. Статистика плачевна. Только по достаточно патриотическому региону как Львовская область… около 15 тысяч в бегах находится», — подчеркнул политик в эфире телеканала «Звезда».

Как отметил экс-депутат, уклонисты покупают справки, временно уезжают на заработки в другие регионы и страны, а также стараются спрятаться у родственников.

Политолог Александр Асафов указал на то, что сотрудники украинских военкоматов используют различные уловки, пытаясь выполнить план по призыву (Минобороны Украины хотело поставить под ружье 12 460 человек).

«Хотя финальные цифры достаточно оптимистичны, что призыв выполняется где-то на 80-90%, в реальности все не так радужно», — подвел итоги осеннего призыва на Украине эксперт.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Харьковской области приблизительно 15 тысяч человек уклоняются от прохождения военной службы.