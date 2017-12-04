Дамаск: в столичном университете состоялся симпозиум, посвященный Дню борьбы со СПИДом

Дамаск, 4 декабря. Специальный симпозиум был организован при содействии министерства здравоохранения Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что участники симпозиума, который прошел на медицинском факультете университета Дамаска, обсудили ряд аспектов, касающихся информирования населения об опасности данного заболевания и о путях его предотвращения.

Глава национальной кампании по борьбе со СПИДом Джамаль Хамис рассказал во время своей лекции, что Сирия является одной из стран с наименьшим количеством заболевших. Кампания действует в Сирии с 1987 года.