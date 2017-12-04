Ростовчанин потребовал убрать Бузову из телеэфира

Ростов-на-Дону, 4 декабря. Ростовский блогер Вадим Манукян разместил петицию с требованием убрать из телеэфира федеральных каналов Ольгу Безову, Алексея Панина, Диану Шурыгину и некоторых других персонажей светской хроники.

Манукян стал известен благодаря своим призывам против одних и тех же звезд в новогоднем эфире ведущих российских каналов. В этот раз он обратил внимание, что на экране телевизоров россиян появляются те, кто заработали славу скандалами «в тусовке шоу-бизнеса и на политических баталиях».

«Вы довели людей до того, что они уже открыто призывают ввести цензуру на ТВ, — констатировал ростовский блогер в своей петиции. — Вы нашли себе новую забаву — Ольгу Бузову, раскрутили изнасилованную Диану Шурыгину, нашли на танцполе совокуплявшуюся Ксению Смирнову, постоянно зовете имеющего сомнительную репутацию Алексея Панина».

Манукян потребовал заменить их на «настоящих народных героев» и предложил прославлять в эфире, например, «людей труда, учителей, врачей, шахтеров».