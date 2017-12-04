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Ростовчанин потребовал убрать Бузову из телеэфира
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    Ростовчанин потребовал убрать Бузову из телеэфира

    16:40  4 Декабря 2017
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    Ростовчанин потребовал убрать Бузову из телеэфира

    Ростов-на-Дону, 4 декабря. Ростовский блогер Вадим Манукян разместил петицию с требованием убрать из телеэфира федеральных каналов Ольгу Безову, Алексея Панина, Диану Шурыгину и некоторых других персонажей светской хроники.

    Манукян стал известен благодаря своим призывам против одних и тех же звезд в новогоднем эфире ведущих российских каналов. В этот раз он обратил внимание, что на экране телевизоров россиян появляются те, кто заработали славу скандалами «в тусовке шоу-бизнеса и на политических баталиях».

    «Вы довели людей до того, что они уже открыто призывают ввести цензуру на ТВ, — констатировал ростовский блогер в своей петиции. — Вы нашли себе новую забаву — Ольгу Бузову, раскрутили изнасилованную Диану Шурыгину, нашли на танцполе совокуплявшуюся Ксению Смирнову, постоянно зовете имеющего сомнительную репутацию Алексея Панина».

    Ростовчанин потребовал убрать Бузову из телеэфира

    Манукян потребовал заменить их на «настоящих народных героев» и предложил прославлять в эфире, например, «людей труда, учителей, врачей, шахтеров».

    Автор: Катерина Тимошенская
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