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Генерал США рассказал, как война в Донбассе «разбудила» американцев
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    Генерал США рассказал, как война в Донбассе «разбудила» американцев

    13:56  4 Декабря 2017
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    Генерал США рассказал, как война в Донбассе «разбудила» американцев

    Донецк, 4 декабря. Трудности, которые армия США  испытывала в Афганистане и Ираке, сильно отличаются от тех, которые американские военные встретили в Донбассе. Об этом «Европейской правде» рассказал командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. 

    Он отметил, что необходимость тщательно скрывать свое присутствие и рассеиваться, которую американские военные приобрели, участвуя в конфликте на территории Донбасса, разбудила ВС США.  

    «Это и маскировка, и необходимость «рассеиваться», и проблема с теми действиями, которые выдают ваше местоположение. Тот опыт, который мы получили благодаря украинской армии, без преувеличения, разбудил нас», — подчеркнул генерал.

    Ходжес отметил, что армия США многому научилась у украинских солдат, которые, воюя в Донбассе, были вынуждены противостоять мощной артиллерии, ракетам, а также современным средствам радиоэлектронной борьбы.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #донбасс #военный опыт
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