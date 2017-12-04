Генерал США рассказал, как война в Донбассе «разбудила» американцев

Донецк, 4 декабря. Трудности, которые армия США испытывала в Афганистане и Ираке, сильно отличаются от тех, которые американские военные встретили в Донбассе. Об этом «Европейской правде» рассказал командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он отметил, что необходимость тщательно скрывать свое присутствие и рассеиваться, которую американские военные приобрели, участвуя в конфликте на территории Донбасса, разбудила ВС США.

«Это и маскировка, и необходимость «рассеиваться», и проблема с теми действиями, которые выдают ваше местоположение. Тот опыт, который мы получили благодаря украинской армии, без преувеличения, разбудил нас», — подчеркнул генерал.

Ходжес отметил, что армия США многому научилась у украинских солдат, которые, воюя в Донбассе, были вынуждены противостоять мощной артиллерии, ракетам, а также современным средствам радиоэлектронной борьбы.