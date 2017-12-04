«Они там занимаются приключениями»: в Иране оценили присутствие США в Сирии

Тегеран, 4 декабря. Присутствие США в Сирии создает проблемы для урегулирования, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Они создают там военные базы и занимаются приключениями», — считает он.

Спикер также отдельно отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по борьбе с терроризмом в Сирии «хорошо продвинулось, и мы видим очень важные достижения в этом деле».

Оценил Лариджани и присутствие Штатов в САР, заявив, что в Иране «сомнительно относятся к роли США в этой стране».