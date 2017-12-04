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Новости Сирии
«Они там занимаются приключениями»: в Иране оценили присутствие США в Сирии
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    «Они там занимаются приключениями»: в Иране оценили присутствие США в Сирии

    13:43  4 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  04 Декабря 2017
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    «Они там занимаются приключениями»: в Иране оценили присутствие США в Сирии

    Тегеран, 4 декабря. Присутствие США в Сирии создает проблемы для урегулирования, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    «Они создают там военные базы и занимаются приключениями», — считает он. 

    Спикер также отдельно отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по борьбе с терроризмом в Сирии «хорошо продвинулось, и мы видим очень важные достижения в этом деле».

    Оценил Лариджани и присутствие Штатов в САР, заявив, что в Иране «сомнительно относятся к роли США в этой стране».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #москва #иран
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