Москва, 4 декабря. Россия и Иран подтвердили намерение продолжать борьбу с террористами «Исламского государства»3 (ИГ,2 ИГИЛ;1 запрещено в РФ) в Сирии. Об этом заявил председатель иранского парламента Али Лариджани по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«На нашей встрече мы говорили о нашей общей решимости продолжить эту борьбу, продолжить совместное сотрудничество по борьбе с этим злом», — сказал Лариджани.

Он подчеркнул, что удар по террористам не означает из полное уничтожение, поэтому угроза терроризма для других стран остается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.