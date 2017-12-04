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Политика
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Новости Сирии
Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана
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    Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана

    13:33  4 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  04 Декабря 2017
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    Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана

    Москва, 4 декабря. Россия и Иран подтвердили намерение продолжать борьбу с террористами «Исламского государства»3 (ИГ,2 ИГИЛ;1 запрещено в РФ) в Сирии. Об этом заявил председатель иранского парламента Али Лариджани по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    «На нашей встрече мы говорили о нашей общей решимости продолжить эту борьбу, продолжить совместное сотрудничество по борьбе с этим злом», — сказал Лариджани.

    Он подчеркнул, что удар по террористам не означает из полное уничтожение, поэтому угроза терроризма для других стран остается.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #сирия #иран
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