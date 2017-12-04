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Политика
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Украина
Возможная война США и КНДР может отодвинуть Украину на второй план для Вашингтона — СМИ
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    Возможная война США и КНДР может отодвинуть Украину на второй план для Вашингтона — СМИ

    14:58  4 Декабря 2017
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    Возможная война США и КНДР может отодвинуть Украину на второй план для Вашингтона — СМИ

    Киев, 4 декабря. Многие украинские политологи предупредили жителей страны — в случае, если Соединенные Штаты все-таки начнут военную операцию против Северной Кореи, Киев может забыть о политической и военной помощи Вашингтона: Америка будет полностью сосредоточена на борьбе против Ким Чен Ына, и не станет отвлекаться на гражданскую войну на другом конце света.

    «Украину США могут оставить один на один с российской агрессией», — приводит «Военное обозрение» мнение украинских экспертов.

    Возможная война США и КНДР может отодвинуть Украину на второй план для Вашингтона — СМИ

    В связи с этим многие в Киеве припомнили высказывания американского посла на Украине Мэри Йованович, которая потребовала, чтобы Киев возобновил социальные выплаты жителям Донбасса — посланница Запада подчеркнула, что этим нынешняя власть продемонстрирует добрую волю по отношению к гражданам восточных областей Украины, показав, что не забыла о них и «считает Донбасс и его жителей частью Украины».

    Главное для киевских политологов, таким образом — это чтобы США ни в коем случае не забывали о том, что Украина противостоит «российской агрессии в Донбассе», и ее нельзя оставлять без денежной поддержки.

    Возможная война США и КНДР может отодвинуть Украину на второй план для Вашингтона — СМИ

    Автор: Валентин Меликов
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