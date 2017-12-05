Сирия: делегация священнослужителей посетила восстанавливаемые церкви в Алеппо

Город Алеппо, находясь под властью террористов, сильно пострадал. В результате боёв было разрушено множество зданий, объектов инфраструктуры и путей сообщения. Однако некоторые строения террористы громили целенаправленно. Особенно пострадали объекты религиозного назначения, в первую очередь – церкви.

С возвращением города под контроль правительства разрушенные строения начали восстанавливать ещё когда на окраинах города велись бои. Само собой, что в первую очередь ремонту подверглись объекты социально важной значимости, без которых существовании города было бы невозможно. Теперь же руки у сирийских строителей дошли и до мечетей и церквей.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Алеппо, где удалось застать делегацию Римско-Католической Церкви в Сирии, которая посетила восстанавливаемые храмы и церкви. Представители Церкви не только оценили восстанавливаемые здания, но и приняли участие в службах, освятили колокола, а также заявили о молитвах за простых сирийцев:

«Братья и сестры, хочу вам сказать, что каждое воскресение во Франции и наверняка во всем мире, мы молимся за христиан Сирии и именно за христиан города Алеппо».

Так, глава делегации во время молитвы, завершающей поездку, призвал Бога защищать Сирию и её жителей.