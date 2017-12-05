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Сирия: делегация священнослужителей посетила восстанавливаемые церкви в Алеппо
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    Сирия: делегация священнослужителей посетила восстанавливаемые церкви в Алеппо

    12:05  5 Декабря 2017
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    Сирия: делегация священнослужителей посетила восстанавливаемые церкви в Алеппо

    Город Алеппо, находясь под властью террористов, сильно пострадал. В результате боёв было разрушено множество зданий, объектов инфраструктуры и путей сообщения. Однако некоторые строения террористы громили целенаправленно. Особенно пострадали объекты религиозного назначения, в первую очередь – церкви.

    С возвращением города под контроль правительства разрушенные строения начали восстанавливать ещё когда на окраинах города велись бои. Само собой, что в первую очередь ремонту подверглись объекты социально важной значимости, без которых существовании города было бы невозможно. Теперь же руки у сирийских строителей дошли и до мечетей и церквей.

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Алеппо, где удалось застать делегацию Римско-Католической Церкви в Сирии, которая посетила восстанавливаемые храмы и церкви. Представители Церкви не только оценили восстанавливаемые здания, но и приняли участие в службах, освятили колокола, а также заявили о молитвах за простых сирийцев:

    «Братья и сестры, хочу вам сказать, что каждое воскресение во Франции и наверняка во всем мире, мы молимся за христиан Сирии и именно за христиан города Алеппо».

    Так, глава делегации во время молитвы, завершающей поездку, призвал Бога защищать Сирию и её жителей.

    Сирия: делегация священнослужителей посетила восстанавливаемые церкви в Алеппо

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #алеппо #католицизм #католики #церковь #восстановление
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