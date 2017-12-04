Это евростандарт: в Сети смеются над скандалом с «голой» украинской елкой в Кишиневе

Кишинев, 4 декабря. Главная новогодняя ель молдавской столицы, которую привезли из украинского Буковеля и поставили в центре Кишинева в минувшую субботу, стала виновницей скандала.

Вид главного новогоднего дерева оставляет желать лучшего — практически лысый ствол, редкие кривые и совершенно не пушистые ветви не радуют жителей Кишинева.

Кишинев готовится к встретить новый год , ёлка куплена на Украине pic.twitter.com/PUwGpC4BoQ — SPECTR (@SPECTR_1) December 3, 2017

Отмечается, что местные власти потратили на «красавицу» 15 тысяч леев (порядка 875 долларов).

Кишиневская мэрия свою вину не признает и утверждает, что дерево потеряло вид по вине украинских перевозчиков.

По словам исполняющей обязанности градоначальника Кишинева Сильвии Рады, власти приобретут новую елку. Она отметила, что «ель была уничтожена в пути».

«Распорядилась убрать установленную этим утром ель с площади Великого национального собрания. Ее просто уничтожили в пути», — написала Раду на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, она добавила, что будет проведено служебное расследование ситуации вокруг доставки украинской ели.

«Мы начнем расследование, чтобы найти виновных в этом фарсе. На самом деле, подставили не меня, а жителей столицы», — подчеркнула она.

Пользователи Сети высмеяли и дерево, и украинских перевозчиков. Так, один из пользователей написал: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Другой участник дискуссии пошутил насчет «европейских стандартов».

Еще один пользователь предположил, что пока елку везли в Кишинев, ее «ветками топили паровоз».