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Это евростандарт: в Сети смеются над скандалом с «голой» украинской елкой в Кишиневе
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    Это евростандарт: в Сети смеются над скандалом с «голой» украинской елкой в Кишиневе

    13:50  4 Декабря 2017
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    Это евростандарт: в Сети высмеяли привезенную из Украины в Кишинев «голую» елку

    Кишинев, 4 декабря. Главная новогодняя ель молдавской столицы, которую привезли из украинского Буковеля и поставили в центре Кишинева в минувшую субботу, стала виновницей скандала.

    Вид главного новогоднего дерева оставляет желать лучшего — практически лысый ствол, редкие кривые и совершенно не пушистые ветви не радуют жителей Кишинева. 

    Отмечается, что местные власти потратили на «красавицу» 15 тысяч леев (порядка 875 долларов). 

    Кишиневская мэрия свою вину не признает и утверждает, что дерево потеряло вид по вине украинских перевозчиков.

    По словам исполняющей обязанности градоначальника Кишинева Сильвии Рады, власти приобретут новую елку. Она отметила, что «ель была уничтожена в пути». 

    «Распорядилась убрать установленную этим утром ель с площади Великого национального собрания. Ее просто уничтожили в пути», — написала Раду на своей странице в социальной сети Facebook.

    Кроме того, она добавила, что будет проведено служебное расследование ситуации вокруг доставки украинской ели.

    «Мы начнем расследование, чтобы найти виновных в этом фарсе. На самом деле, подставили не меня, а жителей столицы», — подчеркнула она.

    Пользователи Сети высмеяли и дерево, и украинских перевозчиков. Так, один из пользователей написал: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда». 

    Это евростандарт: в Сети высмеяли привезенную из Украины в Кишинев «голую» елку

    Другой участник дискуссии пошутил насчет «европейских стандартов».

    Это евростандарт: в Сети высмеяли привезенную из Украины в Кишинев «голую» елку

    Еще один пользователь предположил, что пока елку везли в Кишинев, ее «ветками топили паровоз». 

    Это евростандарт: в Сети высмеяли привезенную из Украины в Кишинев «голую» елку

    Автор: Дана Балан
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