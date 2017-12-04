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Политика
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Политика
В НАТО поняли бесперспективность провокаций России: эксперт объяснил затишье в небе над Балтикой
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    В НАТО поняли бесперспективность провокаций России: эксперт объяснил затишье в небе над Балтикой

    13:46  4 Декабря 2017
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    «В НАТО поняли бесперспективность провокаций России»: эксперт объяснил затишье в небе над Балтикой

    Директор Института стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал Федеральному агентству новостей, почему опасные инциденты в небе над Балтикой больше не повторяются, а также обрисовал перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

    В понедельник глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин рапортовал о разряжении обстановки в Балтийском регионе, поскольку опасные инциденты в небе над Балтикой в последнее время не происходят. При этом дипломат отметил, что Россия «внимательно следит» за сотрудничеством Финляндии и Швеции с НАТО. 

    «Отношения России с Финляндией и Швецией как нейтральными странами сейчас подвергаются серьезной проверке. Швеция, хоть и является нейтральной страной, но она всегда очень плотно взаимодействовала с Североатлантическим альянсом. В отличие от Финляндии, которая всегда проводила очень взвешенную политику и имела хорошие связи с Россией. Но сейчас ситуация несколько другая. НАТО оказывает сильное давление на Швецию, чтобы втянуть ее в свою структуру уже официально. А если это произойдет, то Финляндия, безусловно, одна оставаться нейтральной страной в Скандинавии не будет. Это очевидно. Об этом говорят и финские эксперты и политики», — объяснил Иван Коновалов.

    При этом военный эксперт отметил, что пока в Швеции существует серьезная оппозиция вступлению в НАТО, есть надежда, что сотрудничество с Россией по безопасности на Балтике продолжится в том виде, в котором оно есть сегодня.

    «Но с НАТО сотрудничество все равно плотнее, а с Россией на более высокий уровень оно вряд ли перейдет. Швеция и Финляндия сотрудничают с Россией потому, что Балтийский регион и небо над ним — это довольно тесное пространство, и чтобы избежать в нем опасных инцидентов, сотрудничать необходимо. Даже натовцы, несмотря на всю свою антироссийскую риторику, понимают, что если будут вести себя на Балтике более нагло, это приведет к ненужным инцидентам», — сказал глава Института стратегической конъюнктуры.

    Директор Института стратегической конъюнктуры Иван Коновалов

    Иван Коновалов полагает, что опасных инцидентов в небе над Балтикой стало меньше, потому что в НАТО, вероятно, поняли бесперспективность частых провокаций России.

    «Там поняли, что вот эти постоянные провокации и действия вдоль российских границ контрпродуктивны. При том что наши летчики прилагают усилия для того, чтобы отогнать натовских воздушных разведчиков от наших границ. Потом каждый раз следуют заявления о неправильных подходах, об опасных действиях российских пилотов. А что еще делать, чтобы их отогнать? Они роем вокруг наших границ летают! Официально они, естественно, ничего не нарушают, они находятся в международном воздушном пространстве. Но имея соответствующую технику, они могут очень глубоко просматривать нашу территорию. Поэтому наши летчики совершают маневры, чтобы отогнать непрошеных гостей от наших границ. В НАТО поняли бесперспективность таких полетов, осознали, что Россия не будет уступать. Поэтому опасные инциденты над Балтикой сошли на нет», — объяснил военный эксперт.

    По мнению Ивана Коновалова, учитывая общую ситуацию, Россия должна прилагать усилия для того, чтобы Швеция и Финляндия сохранили свой нейтральный статус и не вошли в состав НАТО.

    «Но и здесь все непросто, поскольку любое российское телодвижение воспринимается как вмешательство во внутреннюю политику других государств. Нас же во всем сегодня обвиняют. Нам остается только наблюдать, вести очень взвешенную политику и не поддаваться на провокации со стороны НАТО», — заключил директор Института стратегической конъюнктуры.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #нато #финляндия #андрей келин #швеция #балтика #иван коновалов
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