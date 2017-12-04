Гособвинение потребовало 10 лет колонии для Улюкаева

Москва, 4 декабря. Гособвинение потребовало 10 лет колонии строгого режима для бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее заявление в зале Замоскворецкого суда Москвы сделал прокурор Борис Непорожный.

«Прошу назначить Улюкаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также считаю необходимым назначить Улюкаеву дополнительное наказание в виде 500 млн рублей», — заявил он.

Прокурор также попросил лишить Улюкаева чина и государственных наград. Кроме того, Непорожный попросил вернуть главе «Роснефти» Игорю Сечину 2 млн долларов.

Ранее прокурор заявил, что считает вину Улюкаева полностью доказанной. Все необходимые доказательства, как отметил прокурор, уже были предоставлены суду.