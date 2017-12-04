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Киркоров заявил об участии в «Евровидении-2018»
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    Киркоров заявил об участии в «Евровидении-2018»

    13:31  4 Декабря 2017
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    Киркоров заявил об участии в «Евровидении-2018»

    Москва, 4 декабря. Известный российский певец Филипп Киркоров заявил, что получил предложение участвовать в «Евровидении-2018», однако не в роли певца — продюсера.

    Киркоров признался, что принял предложение участвовать в «Евровидении» в 2018 году.

    «На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника», — цитирует его «Дни.ру».

    Артист заверил, что сделает все возможное, чтобы его участник блестяще выступил на музыкальном состязании и победил, передает Ura.Ru.

    Киркоров заявил об участии в «Евровидении-2018»

    От России на конкурс поедет Юлия Самойлова, которую власти Украины не пустили на «Евровидение» в Киеве. Певица выступит в Португали с уже новой песней.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #евровидение #киркоров #2018 #продюсер
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