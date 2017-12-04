Путину пожаловались на проблемы в сфере здравоохранения в Смоленской области

Смоленск, 4 декабря. Житель Смоленска создал петицию по поводу ситуации с оказанием медпомощи онкобольным, которая, по его мнению, сложилась в Смоленском регионе. Петиция была направлена главе Минздрава и президенту России Владимиру Путину.

«Либо — строить Федеральный государственный онкологический (гематологический) центр. Либо, как минимум, обеспечить Смоленский регион хотя бы одной установкой «ПЭТ», — отмечается в электронном документе.

По словам автора петиции, в регионе ставятся неправильные медицинские диагнозы, а также отсутствует квалифицированный персонал. Кроме того, мужчина пожаловался на то, что онкологические заболевания значительно сокращают количество жителей Смоленска.

Как отметил смолянин, данная ситуация, сложившаяся в Смоленском регионе, является «негативной и вопиющей».