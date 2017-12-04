Бывший пресс-секретарь SDF раскрыл схемы США по поставкам оружия террористам в Сирии

Анкара, 4 декабря. Сбежавший в Турцию пресс-секретарь «Сирийских демократических сил» Талал Сило рассказал о поставках оружия сирийским террористам.

Бывший пресс-секретарь проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщил турецким СМИ, что Пентагон под видом поставок оружия курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) активно снабжал террористов оружием, включая тяжелое вооружение.

«SDF — это лишь название, ширма. Не более того. Все, включая зарплаты, мы получали от YPG. Истинная цель создания SDF — США. Объявление о создании «Сирийских демократических сил» - лишь театральное представление. Заявлялось об объединении воедино различных этнических составляющих Сирии, однако все это лишь слова. Активно говорилось о борьбе с терроризмом, однако, на деле в соответствии с соглашением между американской стороной и Шахином Джило, осуществлялись переброски террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка). Одной из целей создания SDF стало привлечение на свою сторону местного населения. SDF пытались преподнести в качестве освободительной силы, борющейся с терроризмом. Однако именно эта организация стала причиной разрушения домов, насильственного изгнания населения с родных домов. Людей не оставляли в покое даже в лагерях беженцев», — заявил Сило.