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Новости Сирии
Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана
Украина
Парубий назвал дату рассмотрения в Раде закона о реинтеграции Донбасса
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    Парубий назвал дату рассмотрения в Раде закона о реинтеграции Донбасса

    13:16  4 Декабря 2017
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    Парубий назвал дату рассмотрения в Раде закона о реинтеграции Донбасса

    Киев, 4 декабря. Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса уже на следующей неделе. Это произойдет в период с 19 по 22 декабря, сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

    «После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется законопроект рассмотреть на следующей неделе и, возможно, даже начать с него пленарную неделю, поскольку он является достаточно масштабным, около 700 правок», — заявил Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

    По его словам, рассмотрение нового законопроекта может занять весь день.

    Ранее комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил окончательный текст документа и намерен рекомендовать парламенту Украины принять его именно в таком виде. Однако рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса пока отсутствует на повестке Верховной рады на текущую неделю.

    Парубий назвал дату рассмотрения в Раде закона о реинтеграции Донбасса

    Напомним, что новый закон о реинтеграции Донбасса дает президенту Украины Петру Порошенко право использовать военнослужащих в регионе во время мирного времени для реализации мир по обеспечению суверенитета Украины. Все это позволит узаконить действия украинских силовиков на юго-востоке страны. ВСУ и сейчас принимает участие в операции в Донбассе, однако Киев намерен урегулировать применение сил в законодательство страны.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #верховная рада
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