Парубий назвал дату рассмотрения в Раде закона о реинтеграции Донбасса

Киев, 4 декабря. Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса уже на следующей неделе. Это произойдет в период с 19 по 22 декабря, сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется законопроект рассмотреть на следующей неделе и, возможно, даже начать с него пленарную неделю, поскольку он является достаточно масштабным, около 700 правок», — заявил Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По его словам, рассмотрение нового законопроекта может занять весь день.

Ранее комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил окончательный текст документа и намерен рекомендовать парламенту Украины принять его именно в таком виде. Однако рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса пока отсутствует на повестке Верховной рады на текущую неделю.

Напомним, что новый закон о реинтеграции Донбасса дает президенту Украины Петру Порошенко право использовать военнослужащих в регионе во время мирного времени для реализации мир по обеспечению суверенитета Украины. Все это позволит узаконить действия украинских силовиков на юго-востоке страны. ВСУ и сейчас принимает участие в операции в Донбассе, однако Киев намерен урегулировать применение сил в законодательство страны.