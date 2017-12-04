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Британец разбился со скалы, празднуя победу над раком
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    Британец разбился со скалы, празднуя победу над раком

    13:13  4 Декабря 2017
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    Британец разбился со скалы, празднуя победу над раком

    Лондон, 4 декабря. Житель Великобритании Адам Фентон трагически погиб во время пикника, который организовал в честь своего излечения от рака.

    Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, 1-летний британец смог победить лимфому, пройдя длительный курс химиотерапии.

    Через три недели после выздоровления мужчина решил устроить праздник, пригласив на него всех своих друзей. Пикник на природе был в самом разгаре, когда виновник торжества куда-то неожиданно пропал, передает «Ридус».

    Друзья решили, что мужчина пошел в одиночестве домой. Однако его тело было найдено у подножья скалы на пляже. Причины смерти мужчины до сих пор неизвестны.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #рак #британия #скала
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