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Новости Сирии
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Власти Москвы намерены закупить 1 тысячу КОИБов к выборам-2018
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    Власти Москвы намерены закупить 1 тысячу КОИБов к выборам-2018

    13:12  4 Декабря 2017
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    Власти Москвы намерены закупить 1 тысячу КОИБов к выборам-2018

    Москва, 4 декабря. Одну тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 (КОИБ) закупят власти Москвы для президентских выборов-2018. Как сообщается на портале госзакупок, 193,2 млн рублей составляет начальная и максимальная сумма контракта.

    На выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года также планируется использование КОИБов. 

    Как отмечается в сообщении, сканирующее устройство должно соответствовать нормативам технологического оборудования для участковых комиссий по части стационарного ящика для голосования, которое утверждено постановлением ЦИК России, а также должно иметь возможность установки на стационарные ящики для голосования, используемые на избирательных участках.

    Кроме того,  стенки накопителя бюллетеней должны быть изготовлены из легкого полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости не менее 25%, но и не более 70%. При этом в накопителе должна быть предусмотрена возможность опечатывания не менее чем в четырех местах соединения сканирующего устройства с накопителем бюллетеней.

    Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия ужесточает контроль за голосованием на дому во время выборов президента в 2018 году.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #выборы-2018
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