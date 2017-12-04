Духу не хватит: эксперт рассказал, почему США не станут открыто противостоять России

Администрация президента США в ближайшее время собирается представить новую стратегию национальной безопасности, которая будет опираться на необходимость противостояния России, Китаю, Ирану и КНДР. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Но у американцев духу не хватит открыто противостоять России, они могут воевать только чужими руками, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Из материала американского издания следует, что новая стратегия будет учитывать возможные угрозы, связанные с ракетно-ядерной программой КНДР, политикой Ирана, растущее влияние Китая и «российскую агрессию и попытки пропаганды на Западе».

Разработка стратегии началась в марте 2017 года, когда в администрацию пришел советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Так, на форуме Reagan National Defense Forum он заявил, что новая стратегия будет опираться на четыре пункта: защита американских граждан и территории страны, процветание страны через развитие, торговлю и расширение производства, «поддержание мира путем использования силы» для противостояния указанным выше странам.

«Вашингтон открыто пытается с силовых позиций диктовать свои условия конкретным странам. Скорее всего, американцы будут продолжать наращивать свой военный бюджет, будут пытаться наращивать давление на КНДР, Китай, Иран и Россию. По Ирану они вышли из ядерной сделки, что должно вызвать еще большее напряжение между Тегераном и Вашингтоном. Что касается Москвы, то система введения новых и продления старых санкций будет только усиливаться. Они будут пытаться ущемить интересы Москвы по всем направлениям», — считает Андрей Кошкин.

При этом военный эксперт уверен, что довольно агрессивная политика США очень опасна для всего мирового сообщества. Вашингтон игнорирует все предложения Российской Федерации по мирному урегулированию спорных вопросов. Это касается как Ирана, так и Северной Кореи.

«Тут интересно определение «поддержание мира путем использования силы». Может быть, в отношении Ирана и Северной Кореи эта стратегия и будет действенной, но у американцев духу не хватит открыто противостоять России. На прямое противостояние с российскими военными они никогда не пойдут. Они могут воевать только чужими руками. Вот и будут пытаться создать опасные прецеденты через Украину, Прибалтику и Польшу для того чтобы Россия вышла из себя и сама начала войну», — подчеркнул военный аналитик.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Москва не будет реагировать на подобные выпады.

«Нынешняя американская администрация достаточно непредсказуемая: там говорят одно, а подразумевают другое. На мой взгляд, неправильно «поддерживать мир путем силы». Опять же использовать силу против кого? Против нашей страны — это не даст результатов, потому что Москва никогда не поддастся давлению США. В этой связи надо смотреть, что стоит за этими планами. Будем ждать официального заявления по новой стратегии», — заключил сенатор.

Ранее Макмастер сообщал, что администрация США разработала специальную стратегию, позволяющую выдержать «правильный» курс в отношении России.

«Нам нужно противостоять дестабилизирующему поведению России. Наблюдается тревожная картина… и в целом подрыв демократий на Западе», — сказал он.

На Западе не раз обвиняли Россию во «вмешательстве в американские выборы», но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. Москва неоднократно опровергала эти обвинения.