Эксперт: НАТО разваливается на глазах

Соединенные Штаты используют политическое давление, чтобы втянуть балканские страны в НАТО. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Келина, в настоящий момент основные усилия Вашингтона «направлены на то, чтобы полностью освоить западные Балканы и вслед за Черногорией втянуть в свою орбиту и другие страны». Он отметил, что США вмешиваются во внутренние дела государств, нарушая «Хельсинские принципы».

«Мы это воспринимаем отнюдь не спокойно, потому что любая волна расширения НАТО, тем более в условиях плохих отношений, которые существуют сейчас, является дополнительным осложняющим фактором для европейской безопасности», — подчеркнул Келин в интервью РИА Новости.

Против России

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что опасны не Балканы в составе НАТО, а альянс сам по себе. Это враждебный по отношению к России блок, который, собственно, и существует для противостояния нам.

«В Брюсселе и Вашингтоне этого даже не скрывают. Миллиарды долларов выделяются на программы с говорящими названиями, вроде «сдерживание России», «противодействие России». Могут ли что-то к обороноспособности НАТО прибавить балканские страны? Мы понимаем, что нет. Более того, само по себе членство в альянсе сегодня уже не должно восприниматься как определение однозначной позиции того или иного государства. НАТО разваливается на глазах. Страны Западной Европы не хотят тратиться на оборону, страны Восточной Европы просто не имеют для этого денег», — пояснил Андрей Иванов.

Но самое интересное, заметил эксперт, сегодня наблюдать за Турцией. Вот уж наглядный пример реального состояния Североатлантического альянса сегодня.

«Только представьте, Эрдоган говорит, что не позволит США диктовать свою политику. Но позвольте, устав НАТО прямо говорит, кто в объединении главный. Можно вспомнить, как недавно на учениях альянса стреляли в портрет Эрдогана. Не то что союзника, а соратника, если говорить официальным языком. Но сегодня на первый план выходят не формальные соглашения, а конкретные интересы. Скажем, Черногория вступила в НАТО. И что? Народ Черногории не одобряет это решение, в любом случае к общественному мнению придется прислушиваться руководству страны. Теоретически можно затащить в альянс и Сербию. И это разве укрепит НАТО, переформатирует народ?» — добавил Андрей Иванов.

Руководство Украины давно хочет в блок, напомнил эксперт. А вот народ думает иначе, многие воспринимают себя как часть «большой России». Как и народ Молдавии, как и народ Грузии.

«Само по себе вступление в альянс малых стран — это некое признание своей ничтожности. Ну, что даст НАТО Черногории? Да абсолютно ничего. Сделали это с единственной целью когда-нибудь попасть в состав ЕС. А в Евросоюзе разве медом намазано? Или там работать не надо? Какая-то странная позиция: потерять суверенитет в призрачной надежде, что другие построят сытую жизнь. Главное, что сейчас приходит время новых глобальных проектов, когда на смену всеобщей конкуренции придет сотрудничество во многих сферах. Так что стоит немного подождать, и человечество вырулит на правильную дорогу», — резюмировал Андрей Иванов.

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что эпоха, когда Запад давал нам клятвенные гарантии о нерасширении альянса на Восток, забыта.

«Сейчас на повестке дня в НАТО стоит страх перед возросшим военным потенциалом России. НАТО фактически выстраивает новый барьер между двумя частями Европы, пытаясь законопатить все рискованные европейские щели в лице потенциальных союзников России, в том числе на Балканах, в ключевом регионе Европы. Российский МИД реагирует чисто автоматически, морально поддерживая те государства, которые сегодня выступают за диалог с Россией. Назову этих потенциальных союзников, чтобы был понятен уровень страха в руководстве НАТО. Сербия, Чехия, Словакия, Словения, Австрия, Италия, Венгрия. Довольно большой список государств, которые выступают в разной степени непокорности с главным вектором Брюсселя на создание антироссийской коалиции», — рассказал Игорь Рябов.

По словам эксперта, попытка приручить европейские государства членством в НАТО не решит главной проблемы. Многие европейцы с недоумением воспринимают наращивание антироссийской истерии.