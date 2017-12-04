«Это в наших интересах»: в Киеве призвали забыть о возвращении Крыма

Киев, 4 декабря. Киевские власти должны прекратить разговоры о «возврате Крыма» и вплотную заняться вопросом получения компенсаций за полуостров, заявил украинский политолог Валентин Землянский.

Напомним, о том, что спор между Киевом и Москвой по этому вопросу можно решить путем выплаты компенсаций, 10 октября заявил президент Чехии Милош Земан. Он назвал присоединение Крыма к России «свершившимся фактом», а также поддержал мнение экс-президента ФРГ Гаука о том, попытки вернуть полуостров Украине приведут к войне в Европе.

Тему компенсаций Землянский поднял в эфире украинского телеканала 112, заявив, что получение компенсации за потерю Крыма в интересах Украины.

«В наших интересах — давайте исходить из наших, не американских, не европейских. Украинские интересы — максимально быстро погасить конфликт на востоке, переходить потом к вопросу Крыма. Потому что вопрос Крыма — это не вопрос возврата территорий. Вопрос Крыма — это возможность получить, как минимум, в краткосрочной перспективе определенные финансовые выгоды от решения Российской Федерации», — заявил Землянский.

Ранее стало известно, что экс-директор департамента европейской интеграции секретариата украинского правительства Василий Филипчук предложил сдать Севастополь в аренду РФ на 99 лет, а спустя 20 лет в случае необходимости вынести вопрос о статусе полуострова на повторный референдум.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году проведения референдума, в ходе которого после подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

