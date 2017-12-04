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Украина
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Украина
«Это в наших интересах»: в Киеве призвали забыть о возвращении Крыма
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    «Это в наших интересах»: в Киеве призвали забыть о возвращении Крыма

    13:25  4 Декабря 2017
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    «Это в наших интересах»: в Киеве призвали забыть о возвращении Крыма

    Киев, 4 декабря. Киевские власти должны прекратить разговоры о «возврате Крыма» и вплотную заняться вопросом получения компенсаций за полуостров, заявил украинский политолог Валентин Землянский.

    Напомним, о том, что спор между Киевом и Москвой по этому вопросу можно решить путем выплаты компенсаций, 10 октября заявил президент Чехии Милош Земан. Он назвал присоединение Крыма к России «свершившимся фактом», а также поддержал мнение экс-президента ФРГ Гаука о том,  попытки вернуть полуостров Украине приведут к войне в Европе.

    Тему компенсаций Землянский поднял в эфире украинского телеканала 112, заявив, что получение компенсации за потерю Крыма в интересах Украины.

    «В наших интересах — давайте исходить из наших, не американских, не европейских. Украинские интересы — максимально быстро погасить конфликт на востоке, переходить потом к вопросу Крыма. Потому что вопрос Крыма — это не вопрос возврата территорий. Вопрос Крыма — это возможность получить, как минимум, в краткосрочной перспективе определенные финансовые выгоды от решения Российской Федерации», — заявил Землянский.

    Ранее стало известно, что  экс-директор департамента европейской интеграции секретариата украинского правительства Василий Филипчук предложил сдать Севастополь в аренду РФ на 99 лет, а спустя 20 лет в случае необходимости вынести вопрос о статусе полуострова на повторный референдум.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году проведения референдума, в ходе которого после подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крым #компенсации
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