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Лавров: Москва не может «выбросить белый флаг» в борьбе с нарколиберализацией
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    Лавров: Москва не может «выбросить белый флаг» в борьбе с нарколиберализацией

    13:01  4 Декабря 2017
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    Лавров: Москва не может «выбросить белый флаг» в борьбе с нарколиберализацией

    Москва, 4 декабря. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, мировое сообщество не может сдаться перед лицом наркопреступности и согласиться с «тотальной нарколиберализацией». Для того, чтобы найти способ дать отпор наркотической угрозе необходимо, чтобы мировые нации объединились и выработали единый подход для борьбы с наркопреступностью.

    Выступая на международной конференции «Парламентарии против наркотиков» Лавров подчеркнул, что в настоящее время «реальностью стало сращивание наркотрафика с терроризмом» — террористические организации развиваются за счет наркотрафика, а соответственно, доходы, полученные в результате торговли запрещенными веществами подрывают международную безопасность. Фактически армия наркопотребителей в результате является спонсорами террористов.

    В этих условиях, подчеркнул глава МИД РФ, Россия не может согласиться с существующей тенденцией «тотальной нарколиберализации», сообщает RT.

    «Мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться под натиском международной наркопреступности, выбросить белый флаг и открыть врата перед тотальной нарколиберализацией, — подчеркнул министр. — Подобный подход чреват катастрофой невиданного масштаба».

    Лавров: Москва не может «выбросить белый флаг» в борьбе с нарколиберализацией

    Отметим, как сообщало агентство Ura.ru, накануне Сергей Лавров заявил, что существование НАТО бессмысленно после падения Советского Союза и прекращения действия Варшавского договора.

    Автор: Валентин Меликов
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    #лавров
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