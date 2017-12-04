Лавров: Москва не может «выбросить белый флаг» в борьбе с нарколиберализацией

Москва, 4 декабря. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, мировое сообщество не может сдаться перед лицом наркопреступности и согласиться с «тотальной нарколиберализацией». Для того, чтобы найти способ дать отпор наркотической угрозе необходимо, чтобы мировые нации объединились и выработали единый подход для борьбы с наркопреступностью.

Выступая на международной конференции «Парламентарии против наркотиков» Лавров подчеркнул, что в настоящее время «реальностью стало сращивание наркотрафика с терроризмом» — террористические организации развиваются за счет наркотрафика, а соответственно, доходы, полученные в результате торговли запрещенными веществами подрывают международную безопасность. Фактически армия наркопотребителей в результате является спонсорами террористов.

В этих условиях, подчеркнул глава МИД РФ, Россия не может согласиться с существующей тенденцией «тотальной нарколиберализации», сообщает RT.

«Мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться под натиском международной наркопреступности, выбросить белый флаг и открыть врата перед тотальной нарколиберализацией, — подчеркнул министр. — Подобный подход чреват катастрофой невиданного масштаба».

Отметим, как сообщало агентство Ura.ru, накануне Сергей Лавров заявил, что существование НАТО бессмысленно после падения Советского Союза и прекращения действия Варшавского договора.