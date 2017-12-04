«Хезболла» получит поддержку иракской милиции «Хашд аш-Шааби»

Багдад, 4 декабря. Лидер шиитского ополчения шейх Акрам аль-Кааби сообщил, что «Аш-Шааби» придут на помощь «Хезболле» в случае израильской агрессии.

Лидер шиитского ополчения Ирака подчеркнул, что бойцы «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») считают себя частью системы сопротивления и готовы помочь своим единомышленникам из ливанского движения «Хезболла». Аль-Кааби подчеркнул, что, по словам Хасана Насраллы (генсек «Хезболлы»), в случае войны в полной готовности будет весь фронт Сопротивления.

Ранее отмечалось, что подобное заявление о поддержке ливанской «Хезболлы» сделал командующий иранского «Корпуса стражей Исламской революции» Мохаммад Али Джаафари.