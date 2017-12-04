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Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана
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«Хезболла» получит поддержку иракской милиции «Хашд аш-Шааби»
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    «Хезболла» получит поддержку иракской милиции «Хашд аш-Шааби»

    13:11  4 Декабря 2017
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    «Хезболла» получит поддержку иракской милиции «Хашд аш-Шааби»

    Багдад, 4 декабря. Лидер шиитского ополчения шейх Акрам аль-Кааби сообщил, что «Аш-Шааби» придут на помощь «Хезболле» в случае израильской агрессии.

    Лидер шиитского ополчения Ирака подчеркнул, что бойцы «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») считают себя частью системы сопротивления и готовы помочь своим единомышленникам из ливанского движения «Хезболла». Аль-Кааби подчеркнул, что, по словам Хасана Насраллы (генсек «Хезболлы»), в случае войны в полной готовности будет весь фронт Сопротивления.

    Ранее отмечалось, что подобное заявление о поддержке ливанской «Хезболлы» сделал командующий иранского «Корпуса стражей Исламской революции» Мохаммад Али Джаафари.

    «Хезболла» получит поддержку иракской милиции «Хашд аш-Шааби»

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #хезболла #хашд аш-шааби #ксир
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