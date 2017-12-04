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«АвтоВАЗ» решил вернуть скидки на утилизацию в декабре
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    «АвтоВАЗ» решил вернуть скидки на утилизацию в декабре

    12:55  4 Декабря 2017
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    «АвтоВАЗ» решил вернуть скидки на утилизацию в декабре

    Москва, 4 декабря. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» в декабре возобновил действие программ утилизации машин и трейд-ин, временно прекращенных в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба автомобильного производителя.

    Отмечается, что специальные предложения по этим двум программам оплачиваются за счет денежных средств, выделенных из федерального бюджета. 

    Концерн «АвтоВАЗ», делая небольшие скидки, сумел продлить данную систему на целый год. Трейд-ин в этом месяце продлили KIA и Hyundai, которые на рынке выступают конкурентами Lada.

    «АвтоВАЗ» решил вернуть скидки на утилизацию в декабре

    Руководство «АвтоВАЗа» ранее решило отказаться от скидок на утилизацию из-за низкой востребованности. Впрочем, для чего специальные предложения вернули, в пресс-службе не уточняют. 

    Ранее стало известно, что отечественный концерн «АвтоВАЗ» открыл первый дилерский центр Lada в Иордании. 

    Автор: Дана Балан
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    #автоваз #автомобили #lada #скидки
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