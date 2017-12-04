Клинцевич об учениях у границ КНДР: США продолжают играть на нервах у всего мира

Москва, 4 декабря. США намеренно сохраняют напряженность у границ КНДР проведением учений Vigilant Ace совместно с Южной Кореей, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич прокомментировал учения Южной Кореи и США в районе Корейского полуострова.

«США продолжают играть на нервах у всего мира, не рассматривая даже саму возможность переговоров с КНДР, — заметил российский сенатор, — хотя шанс начать их, пусть и очень небольшой, но все-таки был».

По его мнению, Вашингтон намеренно сохраняет напряженность у границ КНДР. Он отметил, что «ситуация на Корейском полуострове и дальше будет только накаляться, что, похоже, полностью отвечает интересам США».