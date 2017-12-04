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Политика
Клинцевич об учениях у границ КНДР: США продолжают играть на нервах у всего мира
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    Клинцевич об учениях у границ КНДР: США продолжают играть на нервах у всего мира

    13:08  4 Декабря 2017
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    Клинцевич об учениях у границ КНДР: США продолжают играть на нервах у всего мира

    Москва, 4 декабря. США намеренно сохраняют напряженность у границ КНДР проведением учений Vigilant Ace совместно с Южной Кореей, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал учения Южной Кореи и США в районе Корейского полуострова.

    «США продолжают играть на нервах у всего мира, не рассматривая даже саму возможность переговоров с КНДР, — заметил российский сенатор, — хотя шанс начать их, пусть и очень небольшой, но все-таки был».

    По его мнению, Вашингтон намеренно сохраняет напряженность у границ КНДР. Он отметил, что «ситуация на Корейском полуострове и дальше будет только накаляться, что, похоже, полностью отвечает интересам США».

    Клинцевич об учениях у границ КНДР: США продолжают играть на нервах у всего мира

    «Во-первых, нужно держать союзников в тонусе, — объяснил он причины. — Во-вторых, угрозой со стороны КНДР очень удобно объяснять усиление своего военного присутствия на Дальнем Востоке, направленного, прежде всего, против России и Китая. Наконец, приятно чувствовать себя вершителем судеб, находясь при этом в полной безопасности».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #кндр #клинцевич #совфед
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