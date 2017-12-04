Москва, 4 декабря. Автомобильная компания Fisker представила беспилотный электроминивэн Orbit, созданный совместно с коллегами из китайской компании Hakim Unique.

Первые модели Fisker Orbit будут ездить по улицам Ханчжоу уже в октябре 2018 года. Отмечается, что именно в этом городе есть вся «умная» инфраструктура. Серийное производство модели также ожидается в будущем году.

Технические характеристики модели пока хранят в секрете. Однако компания когда-то заявляла, что разрабатывает аккумуляторы, способные заряжаться за одну минуту, сообщает Autocar.

Напомним, что автомобильную марку Fisker основал датчанин Хенрик Фискер, известный в первую очередь как автомобильный дизайнер, создавший модели BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage и Aston Martin DB9.

В какой-то момент Фискер решил основать собственный бизнес и создал компанию Fisker Automotive Inc., которая впоследствии была продана китайской Wanxiang Group. Затем датчанин начал выпускать премиальные электромобили под новым брендом Fisker, Inc.