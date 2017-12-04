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Fisker представила беспилотный электроминивэн Orbit
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    Fisker представила беспилотный электроминивэн Orbit

    13:02  4 Декабря 2017
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    Fisker представила беспилотный электроминивэн Orbit

    Москва, 4 декабря. Автомобильная компания Fisker представила беспилотный электроминивэн Orbit, созданный совместно с коллегами из  китайской компании Hakim Unique.

    Первые модели Fisker Orbit будут ездить по улицам Ханчжоу уже в октябре 2018 года. Отмечается, что именно в этом городе есть вся «умная» инфраструктура. Серийное производство модели также ожидается в будущем году.

    Технические характеристики модели пока хранят в секрете. Однако компания когда-то заявляла, что разрабатывает аккумуляторы, способные заряжаться за одну минуту, сообщает Autocar.

    Напомним, что автомобильную марку Fisker основал датчанин Хенрик Фискер, известный в первую очередь как автомобильный дизайнер, создавший модели BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage и Aston Martin DB9.

    В какой-то момент Фискер решил основать собственный бизнес и создал компанию Fisker Automotive Inc., которая впоследствии была продана китайской Wanxiang Group. Затем датчанин начал выпускать премиальные электромобили под новым брендом Fisker, Inc.

    Автор: Дима Оленин
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    #электромобиль #fisker orbit
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