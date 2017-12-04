Милонов отреагировал на предложение посла США об улучшении отношений с Россией

За урегулированием конфликта на Украине может последовать улучшение отношений между Россией и США, такое мнение высказал посол США в России Джон Хантсман.

«Ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона», — сказал чиновник.

Также он в очередной раз заявил о «вмешательстве» России в выборы президента в США.

«Мы видим совершенно обратную последовательность. Соединенные Штаты нагадили на Украине, поспособствовали госпереворту, а поскольку Россия не признала результаты переворота, решили ругаться с Россией. Я внимательно слежу за этими заявлениями и вижу только одно: нам навязывают точку зрения Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты нас простили. Это не результат взаимных претензий и санкций, это вопрос абсолютно односторонний», — говорит в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий напомнил, что инициатором антироссийских санкций выступила Америка и, несмотря на это, в США ожидают, что Россия сделает первый шаг к улучшению отношений двух государств.

«Это абсолютно циничная хозяйская речь. Все их министры предстают перед нами старателями улучшения отношений. Но вы напринимали кучу антироссийских санкций, продолжаете гадить во всех углах, чтобы создать России дискомфорт. И говорите: «Давайте с Украиной порешаем, сдайте Крым, отдайте людей на растерзание «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), и тогда мы сделаем вашу жизнь помягче». «Помягче» — это то же самое, что нам предлагали фашисты — сдавайтесь в плен, а мы вам обеспечим теплую постель и горячую еду», — заключил Виталий Милонов.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что Хантсман лишь создает информационный шум относительно своей работы.

«В его словах не только нет правды, в них угадывается желание создать шум. Это очень важно, потому что Антонова [Анатолия, посла РФ в США] никто не цитирует в Prime Time на первых страницах. Хантсман много чего говорит, например, о «вмешательстве» России в американские выборы. Интересно, что эта его риторика противоречит позиции американского президента, который и назначил Хантсмана на его должность, и взгляды Хантсмана должны совпадать со взглядами президента», — объясняет Брутер.

Политический аналитик еще раз напомнил, что американский чиновник не принимает никаких решений, и его основная задача — создать «белый шум», а не донести какую-то истину.

1 Организация запрещена на территории РФ.