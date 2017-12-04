Прокурор заявил, что считает вину Улюкаева полностью доказанной

Москва, 4 декабря. В ходе очередных слушаний в Замоскворецком суде в ходе своего выступления по делу Улюкаева прокурор объявил, что считает вину экс-министра полностью доказанной. Все необходимые доказательства, как подчеркнул прокурор, уже были предоставлены суду.

«В судебном заседании были исследованы соответствующие доказательства», — заявил прокурор Борис Непорожный, сообщает РИА Новости.

Напомним, Улюкаева подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Напомним. главный свидетель обвинения — глава «Роснефти» Игорь Сечин — вновь не прибыл на судебные слушания. При этом Непорожный объявил, что у главы «Роснефти» не было мотивов и оснований для того, чтобы оговорить Улюкаева, подчеркнув, что версия экс-министра, согласно которой он ожидал, что в подаренной ему сумке находятся связка дорогой колбасы и вино, не выдерживают никакой критики.

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Сам Улюкаев, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°», пришел сегодня в суд в приподнятом настроении, заявив журналистам, что «другого у него не бывает».