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Сирия: более тысячи военных САА сочетались браком со своими возлюбленными под звуки гимна в Латакии
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    Сирия: более тысячи военных САА сочетались браком со своими возлюбленными под звуки гимна в Латакии

    13:28  4 Декабря 2017
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    Сирия: более тысячи военных САА сочетались браком со своими возлюбленными под звуки гимна в Латакии

    Более тысячи военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) одновременно женились на своих возлюбленных. Свадебная церемония прошла в городе Латакия — административном центре одноименной сирийской провинции. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на празднике и запечатлел создание сразу тысячи сирийских семей.

    Праздничное мероприятие было организовано при поддержке сирийского мобильного провайдера Syriatel и благотворительного фонда «Мученики войны». В празднике приняли участие популярные артисты и музыканты из Сирии и Ливана.

    Для столь масштабного события было необходимо выбрать подходящую площадку — такую, чтобы позволила вместить около шести тысяч человек. Организаторы остановили свой выбор на закрытой спортивной арене «Аль-Асад» в Латакии.

    Пары спускались на украшенную огнями арену по большой лестнице под звуки сирийского гимна и марша Мендельсона. Невесты, как и подобает, были в белых платьях, однако были и те, кто решил отдать дань стране, и совершить церемонию в наряде, выполненном в цветах сирийского флага. Некоторые из девушек выбрали традиционные образы — строгое закрытое плате и покрытая голова — как требуется по обычаям ислама, а некоторые выглядели как европейские невесты. Впрочем, это уже не важно, ведь они дождались своих мужчин с войны.

    Многим из женихов было тяжело самостоятельно преодолеть ступени — война взяла свое: костыли, инвалидные кресла, ампутированные конечности. Именно поэтому девизом церемонии стала фраза «Аль хельва ва'аль мурра» — и в горе и в радости. На помощь бойцам пришли волонтеры в куртках цвета флага, которые помогали бойцам преодолеть путь до места церемонии.

    Это уже пятая большая свадьба, проведенная для героев армии Башара Асада. Однако именно эта церемония стала самой крупной в Сирии, что стало своеобразным символом приближения скорого конца войны и торжества мирной жизни в стране.

    В празднике приняли участие популярные артисты из Сирии и Ливана

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #асад #саа #латакия #свадьба
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