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Украина
Порошенко надеется, что Рада примет закон о госбюджете-2018 до конца недели
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    Порошенко надеется, что Рада примет закон о госбюджете-2018 до конца недели

    12:37  4 Декабря 2017
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    Порошенко надеется, что Рада примет закон о госбюджете-2018 до конца недели

    Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что депутаты Верховной рады примут закон о государственном бюджете на 2018 год до конца текущей недели.

    Во время выступления на форуме объединенных общин Порошенко выразил надежду, что Рада в ближайшее время примет закон о государственном бюджете.

    «Общими усилиями, я надеюсь, что мы имеем большие шансы на этой неделе принять закон о государственном бюджете на 2018 год в Верховной раде Украины», — цитируют украинского лидера местные СМИ.

    Порошенко надеется, что Рада примет закон о госбюджете-2018 до конца недели

    В повестке работы Верховной рады рассмотрение документа во втором чтении запланировано на четверг, 7 декабря.

    Ранее телеканал NewsOne, офис которого заблокировали украинские радикалы в Киеве,  призвал Порошенко и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #порошенко #верховная рада #2018 #госбюджет
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