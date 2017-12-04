Порошенко надеется, что Рада примет закон о госбюджете-2018 до конца недели

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что депутаты Верховной рады примут закон о государственном бюджете на 2018 год до конца текущей недели.

Во время выступления на форуме объединенных общин Порошенко выразил надежду, что Рада в ближайшее время примет закон о государственном бюджете.

«Общими усилиями, я надеюсь, что мы имеем большие шансы на этой неделе принять закон о государственном бюджете на 2018 год в Верховной раде Украины», — цитируют украинского лидера местные СМИ.

В повестке работы Верховной рады рассмотрение документа во втором чтении запланировано на четверг, 7 декабря.

Ранее телеканал NewsOne, офис которого заблокировали украинские радикалы в Киеве, призвал Порошенко и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов».