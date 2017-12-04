«ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки с компьютера

Москва, 4 декабря. Российская социальная сеть «ВКонтакте» ограничила прослушивание некоторых музыкальных альбомов и записей для своих пользователей.

При попытке включить любимый трек в декстопной версии юзер может наткнуться на неприятное ограничение: на сайте появляется уведомление о том, что аудиозапись доступна к прослушиванию только при подключении платной подписки. При этом отмечается, что «такое решение принял артист или его официальный представитель».

Сама подписка обойдется пользователю в 149 рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Код Дурова».

Так, одним из первых «платных» альбомов «ВКонтакте» стал альбом легендарной группы Pink Floyd. По словам представителей Warner Music Russia, релиз доступен для стриминга только при платной подписке.

«ВКонтакте» на музыке не зарабатывает. Выручка идет на оплату лицензий правообладателям», — сообщили представители социальной сети.

Отмечается, что решение принимается по каждому отдельному исполнителю и релизу.

Напомним, что с 1 октября руководство «ВКонтакте» также ограничило прослушивание фоновой музыки в приложении. Пользователи могут прослушивать любимые треки с мобильных устройств не более получаса в сутки.