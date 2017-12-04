Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на площади Мурманска, возбуждено уголовное дело
Общество
«ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки с компьютера
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки с компьютера

    12:38  4 Декабря 2017
    90

    «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки с компьютера

    Москва, 4 декабря. Российская социальная сеть «ВКонтакте» ограничила прослушивание некоторых музыкальных альбомов и записей для своих пользователей.

    При попытке включить любимый трек в декстопной версии юзер может наткнуться на неприятное ограничение: на сайте появляется уведомление о том, что аудиозапись доступна к прослушиванию только при подключении платной подписки. При этом отмечается, что «такое решение принял артист или его официальный представитель».

    Сама подписка обойдется пользователю в 149 рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Код Дурова».

    «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки с компьютера

    Так, одним из первых «платных» альбомов «ВКонтакте» стал альбом легендарной группы Pink Floyd. По словам представителей Warner Music Russia, релиз доступен для стриминга только при платной подписке.

    «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки с компьютера

    «ВКонтакте» на музыке не зарабатывает. Выручка идет на оплату лицензий правообладателям», — сообщили представители социальной сети.

    Отмечается, что решение принимается по каждому отдельному исполнителю и релизу.

    Напомним, что с 1 октября руководство «ВКонтакте» также ограничило прослушивание фоновой музыки в приложении. Пользователи могут прослушивать любимые треки с мобильных устройств не более получаса в сутки.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вконтакте #музыка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть