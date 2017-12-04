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Первый подарок к Новому году: в Совфеде прокомментировали ход строительства Крымского моста
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    Первый подарок к Новому году: в Совфеде прокомментировали ход строительства Крымского моста

    12:32  4 Декабря 2017
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    Первый подарок к Новому году: в Совфеде прокомментировали ход строительства Крымского моста

    Москва, 4 декабря. Член Совета Федерации, сенатор Ольга Ковитиди живо откликнулась на сообщения о том, что строители Крымского моста установили все опоры под его автомобильной частью. По словам сенатора, это событие стало праздником для всей России.

    Федеральное агентство новостей публикует текст поздравления, написанного сенатором Ковитиди.

    «Крымский мост — это любимое детище всей России. Всей страной мы радуемся его росту и ждём начало «взрослой жизни» долгожданного Крымского моста», — объявила сенатор.

    Первый подарок к Новому году: в Совфеде прокомментировали ход строительства Крымского моста

    По словам политика, сообщение о переходе строительства моста на новый этап стало «первым подарком к наступающему Новому году», который подарили России мостостроители.

    «Все опоры для автомобильной части Крымского моста установлены! Поздравляем тебя, Россия!», — пишет сенатор.

    Напомним, сегодня Ura.ru сообщало о завершении установки опор автотранспортной части моста, соединяющего Тамань и Крым. Как объявил представитель подрядчика, уже до конца года автомобильная часть моста замкнется, после чего будут проводиться работы по организации автодорожного пути в Крым. 

    Первый подарок к Новому году: в Совфеде прокомментировали ход строительства Крымского моста

    Автор: Валентин Меликов
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    #ковитиди
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