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Новости Сирии
Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 4 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 4 декабря 2017 года

    Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям боевиков ИГИЛ* в Сирии. В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой. Украинские активисты в балаклавах заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве. Премьерный показ в США скандального фильма «Матильда» прошел с аншлагом.
    12:34 4 Декабря 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС по позициям ИГ*1 в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро, 4 декабря 2017 года

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись ударов ВКС РФ по объектам террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»3 (ИГ, ИГИЛ).2 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30СМ с авиабазы «Хмеймим». В результате авиадуара были уничтожены склады с боеприпасами, техника и опорные пункты террористов.
     

    В ДНР рассказали подробности гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой

    Видеодайджест новостей, утро, 4 декабря 2017 года

    Власти ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 военных ВСУ в поселках под Горловкой. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями ВСУ в населенных пунктах Гладосово и Травневое погибли 17 украинских силовиков, еще 11 были ранены. «Все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — отметил Басурин.
     

    Активисты заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве

    Видеодайджест новостей, утро, 4 декабря 2017 года

    В Киеве активисты в камуфляже и балаклавах заблокировали офис телеканала NewsOne. По словам организаторов акции, они не согласны с информационной политикой, которую проводит канал. Митингующие потребовали извинений от владельца NewsOne и депутата Верховной рады Евгения Мураева, который сравнил «Евромайдан» с госпереворотом. На место приехал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Редакция телеканала призвала президента Украины Петра Порошенко и главу украинского МВД Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов».
     

    Премьерный показ «Матильды» в США прошел с аншлагом

    Видеодайджест новостей, утро, 4 декабря 2017 года

    В США премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» прошла при полном аншлаге. По словам продюсера компании «Маэстро Артист» Марии Шкловер, билеты на первый показ фильма в Нью-Йорке были раскуплены мгновенно. Из-за ажиотажа пришлось продлить показ еще на один день. В широкий прокат в Соединенных Штатах картина Алексея Учителя выйдет 9 декабря.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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