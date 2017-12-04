Видеодайджест новостей, утро, 4 декабря 2017 года

Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС по позициям ИГ*1 в Сирии
Министерство обороны России опубликовало видеозапись
ударов ВКС РФ по объектам террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»3
(ИГ, ИГИЛ).2
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30СМ с авиабазы «Хмеймим». В результате авиадуара были уничтожены склады с боеприпасами, техника и опорные пункты террористов.
В ДНР рассказали подробности гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой
Власти ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 военных ВСУ
в поселках под Горловкой. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина
, с 22 ноября в результате перестрелок между подразделениями ВСУ в населенных пунктах Гладосово и Травневое погибли 17 украинских силовиков, еще 11 были ранены. «Все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — отметил Басурин.
Активисты заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве
В Киеве активисты в камуфляже и балаклавах заблокировали офис телеканала NewsOne
. По словам организаторов акции, они не согласны с информационной политикой, которую проводит канал. Митингующие потребовали извинений от владельца NewsOne и депутата Верховной рады Евгения Мураева
, который сравнил «Евромайдан» с госпереворотом. На место приехал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
. Редакция телеканала призвала президента Украины Петра Порошенко
и главу украинского МВД Арсена Авакова
защитить свободу слова от «псевдоактивистов».
Премьерный показ «Матильды» в США прошел с аншлагом
В США премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» прошла при полном аншлаге
. По словам продюсера компании «Маэстро Артист» Марии Шкловер
, билеты на первый показ фильма в Нью-Йорке были раскуплены мгновенно. Из-за ажиотажа пришлось продлить показ еще на один день. В широкий прокат в Соединенных Штатах картина Алексея Учителя выйдет 9 декабря.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.