Видеодайджест новостей, утро 4 декабря 2017 года

Минобороны РФ опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям боевиков ИГИЛ* в Сирии. В ДНР рассказали об обстоятельствах гибели 17 бойцов ВСУ под Горловкой. Украинские активисты в балаклавах заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве. Премьерный показ в США скандального фильма «Матильда» прошел с аншлагом.