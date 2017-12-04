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Средства массовой пропаганды, а не свободные голоса: в Совфеде назвали первые СМИ-иноагенты
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    Средства массовой пропаганды, а не свободные голоса: в Совфеде назвали первые СМИ-иноагенты

    12:45  4 Декабря 2017
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    Средства массовой пропаганды, а не свободные голоса: в Совфеде назвали СМИ-иноагенты

    На этой неделе Минюст зарегистрирует первые СМИ в качестве иностранных агентов. В список, как ожидается, войдут «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще шесть американских средств массовой информации. В Совфеде напомнили, почему для них вводят этот статус, отметив, что в список попадут «исключительно американские средства массовой пропаганды».

    Как пояснил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, создание списка СМИ-иноагентов нельзя назвать неожиданностью, потому что об этом говорится с начала октября.

    «Все идет своим чередом по предусмотренной конституцией РФ схеме. Президент подписал указ, назначив Минюст России той самой государственной структурой, которая будет выполнять поправки, внесенные в статью 6 закона «О средствах массовой информации» и вступившие в силу», — сказал сенатор.

    Андрей Климов напомнил, что изменения о статусе СМИ — иностранных агентов являются зеркальной мерой, принятой в ответ на притеснения некоторых российских СМИ в США.

    «Кто войдет в список СМИ-иноагентов, определит Минюст. Но я полагаю, что на данном этапе это будут исключительно американские средства массовой пропаганды, называть их СМИ язык не поворачивается. Все они у нас на слуху. Это и «Голос Америки», и «Радио Свобода», и их дочерние структуры — пока девять наименований. Все они назывались ранее, здесь тоже никакой сенсации нет. Мы выполняем наши собственные заявления, которые означают, что Россия не может безучастно наблюдать, как в США травят наших журналистов и наши СМИ в нарушение, надо сказать, американского законодательства», — сказал член комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

    Сенатор подчеркнул, что принятые Россией меры абсолютно законны, они основаны на международном праве, российской конституции и поправках в закон «О СМИ».

    «Эти меры применяются в отношении только тех средств массовой пропаганды иностранных государств, которые систематически, 24 часа в сутки, занимаются антироссийской пропагандой. В реальности это средства массовой пропаганды, иностранные агенты, а не «свободные голоса», как они сами себя позиционируют», — добавил Андрей Климов.

    Напомним, ранее Минюст направил уведомления о возможном признании в России иностранными агентами следующих СМИ: «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект IdeL.Реалии, телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #сша #андрей климов #сми #иноагенты
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