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Роскомнадзор продолжит мониторинг выдачи новостей в Google и других корпорациях
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    Роскомнадзор продолжит мониторинг выдачи новостей в Google и других корпорациях

    12:35  4 Декабря 2017
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    Роскомнадзор продолжит мониторинг выдачи новостей в Google и других корпорациях

    Москва, 4 декабря. Роскомнадзор займется мониторингом выдачи новостей не только в Google, но и в других транснациональных корпорациях. Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство намерено зеркально реагировать на выявленные нарушения.

    Ранее экс-глава Google и нынешний председатель совета директоров Alphabet Inc. Эрик Шмидт заявил, что компания разработает алгоритмы понижения материалов RT и Sputnik в выдаче, чтобы предотвратить распространение контента этих СМИ. Шмидт заявил, что не поддерживает цензуру, но «верит в ранжирование». После обращения Роскомнадзора в Google ответили, что не намерены менять алгоритм.

    «Информация принята, и мы будем внимательно следить за тем, будет это ранжирование осуществляться не только Google, но и другими транснациональными корпорациями или нет», — пообещал Жаров.

    Он подчеркнул необходимость принятия зеркальных мер на нарушения прав российских компаний и СМИ, сообщает РИА Новости.

    Напомним, в октябре Google Incorporated более чем на неделю заблокировал новости Федерального агентства новостей в выдаче сервиса Google.News без объяснения причин. Доступ к материалам ФАН был разблокирован 4 ноября. Также Google.News вернул доступ к архиву ФАН за период с 2014 по 2017 годы.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #google #роскомнадзор
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