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Пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе: 12 человек остаются под землей — СМИ
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    Пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе: 12 человек остаются под землей — СМИ

    12:41  4 Декабря 2017
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    В забое шахты «Распадская» в Кузбассе после эвакуации остаются 12 человек

    Кемерово, 4 декабря. Спасатели ликвидировали возгорание на шахте  «Распадская» (ПАО «Распадская», входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС Кузбасса, в настоящее время в забое шахты остаются 12 человек.

    «В настоящее время для поддержания жизнеобеспечения шахты под землей осталось четыре ее работника и восемь бойцов ВГСЧ», — сообщили в ведомстве.

    Как стало известно, в устье дегазационной установки произошло возгорание метана, сообщает агентство Vse42.ru.

    Напомним, ранее сообщалось, что вынужденный отпуск шахтеров в Сыктывкаре продлится до середины декабря, соответствующее постановление подписало руководство шахты.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #кузбасс #шахта
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