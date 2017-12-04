Пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе: 12 человек остаются под землей — СМИ

Кемерово, 4 декабря. Спасатели ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» (ПАО «Распадская», входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС Кузбасса, в настоящее время в забое шахты остаются 12 человек.

«В настоящее время для поддержания жизнеобеспечения шахты под землей осталось четыре ее работника и восемь бойцов ВГСЧ», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно, в устье дегазационной установки произошло возгорание метана, сообщает агентство Vse42.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что вынужденный отпуск шахтеров в Сыктывкаре продлится до середины декабря, соответствующее постановление подписало руководство шахты.