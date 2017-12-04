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Поезд протаранил автомобиль в Белгородской области, есть жертвы
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    Поезд протаранил автомобиль в Белгородской области, есть жертвы

    12:17  4 Декабря 2017
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    Поезд протаранил автомобиль в Белгородской области, есть жертвы

    Белгород, 4 декабря. Два человека погибли и еще двое пострадали из-за столкновения поезда с легковой машиной в Белгородской области в минувшее воскресенье. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Юго-восточной железной дороги. 

    По данным пресс-службы, столкновения не удалось избежать из-за слишком близкого расстояния.

    «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

    Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека, еще два человека экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает «Свободная пресса»

    Поезд протаранил автомобиль в Белгородской области, есть жертвы

    Уточняется, что сигнализация на железнодорожном переезде работала корректно, а водитель транспортного средства выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал.

    Ранее сообщалось, что кемеровская школьница погибла под колесами поезда. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #поезд #автомобиль #белгородская область
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