Поезд протаранил автомобиль в Белгородской области, есть жертвы

Белгород, 4 декабря. Два человека погибли и еще двое пострадали из-за столкновения поезда с легковой машиной в Белгородской области в минувшее воскресенье. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Юго-восточной железной дороги.

По данным пресс-службы, столкновения не удалось избежать из-за слишком близкого расстояния.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали два человека, еще два человека экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает «Свободная пресса».

Уточняется, что сигнализация на железнодорожном переезде работала корректно, а водитель транспортного средства выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал.

Ранее сообщалось, что кемеровская школьница погибла под колесами поезда.