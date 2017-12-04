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Тело 9-месячного младенца нашли в Магнитогорске
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    Тело 9-месячного младенца нашли в Магнитогорске

    12:18  4 Декабря 2017
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    Тело 9-месячного младенца нашли в Магнитогорске

    Магнитогорск, 4 декабря. Тело девятимесячного мальчика обнаружили в одном из домов Магнитогорска. Инцидент произошел 2 декабря.

    На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает Ura.Ru.

    По предварительной версии, мальчик подавился колпачком от тюбика с лекарственным препаратом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #магнитогорск #младенец
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