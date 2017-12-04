Тело 9-месячного младенца нашли в Магнитогорске

Магнитогорск, 4 декабря. Тело девятимесячного мальчика обнаружили в одном из домов Магнитогорска. Инцидент произошел 2 декабря.

На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает Ura.Ru.

По предварительной версии, мальчик подавился колпачком от тюбика с лекарственным препаратом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.