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Россия
ЦИК вводит жесткий контроль за голосованием на дому на выборах-2018
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    ЦИК вводит жесткий контроль за голосованием на дому на выборах-2018

    12:16  4 Декабря 2017
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    ЦИК вводит жесткий контроль за голосованием на дому на выборах-2018

    Москва, 4 декабря. Центральная избирательная комиссия ужесточает контроль за голосованием на дому во время выборов президента в 2018 году, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова во время заседания рабочей группы по взаимодействию ЦИК с организациями инвалидов.

    Памфилова объявила, что на данный момент ЦИК ужесточает контроль за процессом голосования на дому.

    «Мы не допустим фальсификаций… — констатировала глава Центризбиркома. — Там такая система контроля, мы будем жестко смотреть (за процедурой голосования на дому. — Прим. ФАН)».

    Она уточнила, что было введено специальное обучение наблюдателей, которые на выборах-2018 будут сопровождать членов комиссии при голосовании на дому.

    ЦИК вводит жесткий контроль за голосованием на дому на выборах-2018

    Ранее более половины жителей России заявили, что намерены пойти на выборы президента России, которые запланированы на 18 марта 2018 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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