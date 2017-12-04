ЦИК вводит жесткий контроль за голосованием на дому на выборах-2018

Москва, 4 декабря. Центральная избирательная комиссия ужесточает контроль за голосованием на дому во время выборов президента в 2018 году, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова во время заседания рабочей группы по взаимодействию ЦИК с организациями инвалидов.

Памфилова объявила, что на данный момент ЦИК ужесточает контроль за процессом голосования на дому.

«Мы не допустим фальсификаций… — констатировала глава Центризбиркома. — Там такая система контроля, мы будем жестко смотреть (за процедурой голосования на дому. — Прим. ФАН)».

Она уточнила, что было введено специальное обучение наблюдателей, которые на выборах-2018 будут сопровождать членов комиссии при голосовании на дому.

Ранее более половины жителей России заявили, что намерены пойти на выборы президента России, которые запланированы на 18 марта 2018 года.