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Сирия новости 4 декабря 12.30: конфликт боевиков в Идлибе, террористы ИГ бреют бороды и бегут из Дейр-эз-Зора
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    Сирия новости 4 декабря 12.30: конфликт боевиков в Идлибе, террористы ИГ бреют бороды и бегут из Дейр-эз-Зора

    12:30  4 Декабря 2017
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    Боевики исламистских группировок ведут междоусобные столкновения в Идлибе

    Сирия, 4 декабря. Боевики исламистских группировок устроили междоусобные столкновения в провинции Идлиб. Террористы ИГ1 пытаются покинуть Дейр-эз-Зор под видом гражданских лиц. Армия САР и «Джебхат ан-Нусра»***2 ведут бои в северных районах Хомса и Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с отрядами «Файлак ар-Рахман» на окраине Дамаска; потеряли командира иранского проправительственного формирования к северу от Абу Кемаля; обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина.

    «Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 продолжает терять боевиков, которые бегут от военных действий в провинции Дейр-эз-Зор, маскируясь под мирных граждан.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): лишилась троих террористов в боях с САА к северо-востоку от Хамы; ранила нескольких гражданских лиц в ходе обстрела предместий Дамаска; противостоит бывшей «Джунд Аль-Аксе» в провинции Идлиб.

    Курды: завершили подготовку нового женского батальона, который войдет в состав YPJ, на северо-западе от Алеппо.

    Армия Турции: активизировала разведывательную деятельность в районе кантона Африн.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В ходе ракетных обстрелов со стороны позиций боевиков коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней группировок в городе Хараста к северо-востоку от Дамаска пострадали несколько гражданских лиц. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News. Напомним, через этот населенный пункт проходит линия соприкосновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистскими организациями, которые занимают территории в Восточной Гуте практически с самого начала сирийского конфликта.

    У линии фронта на окраинах районов Джобар и Айн Тарма на восточной окраине столицы продолжаются интенсивные перестрелки между правительственными силами и отрядами незаконной группировки «Файлак ар-Рахман», аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой», передает оппозиционный Telegram-канал Syrian Revolution News Network. Данные о ходе противостояния в настоящий момент уточняются.   

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Новая группа курдских бойцов-женщин завершила обучение на военной базе близ города Африн, находящегося в северо-западной части провинции Алеппо. По информации военного источника в сети Twitter (@ericasangsuwan), из них в скором времени будет сформирован новый батальон, который войдет в состав курдских Отрядов женской самообороны (YPJ). Таким образом, курды продолжают наращивать военную мощь в этом районе, который с трех сторон охвачен турецкими войскам и союзными Анкаре боевиками Сирийской свободной армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам».

    Между тем, согласно сведениям новостного Twitter-канала (@CilMilAir), в небе над кантоном Африн отмечается активизация деятельности турецких разведывательных беспилотников. Официальная Анкара признала Рабочую партию Курдистана и связанные с ней вооруженные группировки курдов террористическими организациями, и потому с помощью сирийских боевиков она намерена оттеснить их как можно дальше от своей южной границы.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На севере региона на окраине оккупированного города Талль-Бисса вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими военнослужащими и боевиками исламистских группировок из состава террористического альянса «Тахрир аш-Шам». Как утверждает подконтрольный вооруженной оппозиции Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, потери несут обе стороны, однако эти сведения нуждаются в проверке. Анклав боевиков, расположенный к северу от Хомса, входит в одну из зон деэскалации, где запрещено применение любых видов вооружения, однако на террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» и их союзников, которые занимают часть территорий в этом районе, действие перемирия не распространяется.   

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    По данным подконтрольных «Исламскому государству» новостных ресурсов в Twitter, к северу от Абу Кемаля на юге провинции Дейр-эз-Зор в результате снайперского обстрела ИГ был убит командир одного из иранских формирований, поддерживающих сирийскую армию в борьбе с террористами. Информация в настоящий момент проверяется. Напомним, ключевой город был освобожден, однако между Абу Кемалем и Меядином по-прежнему сохраняется присутствие бандгрупп ИГИЛ.

    Несколько членов военного совета Дейр-эз-Зора погибли при разрыве крупнокалиберной мины, оставленной боевиками ИГ перед сдачей позиций, в городе Абу Хаммам на восточном побережье Евфрата. Этот населенный пункт недавно перешел под контроль курдских Демократических сил Сирии (SDF)****, однако бойцы проамериканского формирования пока не успели провести операцию по очистке территорий от взрывных устройств, установленных террористами.

    По словам многих местных активистов, боевой дух в рядах сил «Исламского государства» продолжает падать. В последние недели отмечается все больше случаев дезертирства. Как передает Al Manar News, многие террористы ИГ бреют бороды и пытаются затеряться среди жителей южных районов провинции, чтобы затем под видом беженцев покинуть зону боевых действий.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В горном районе Джебель Завия близ шоссе между городами Саракиб и Маарет ан-Нуман на юге региона отмечались столкновения боевиков различных исламистских формирований. Как сообщает местный портал Idlib 24, в регионе развернулось противостояние между отрядами «Тахрир аш-Шам» и группировки «Джунд Аль-Маллахем», в состав которой входит бывшая «Джунд Аль-Акса», присягнувшая на верность ИГИЛ. Отмечается, что обе стороны несут серьезные потери в живой силе. «Джунд Аль-Маллахем» лишилась, в частности, одного из высокопоставленных главарей по прозвищу Абу Хусейн.

    В разных районах провинции Идлиб вновь прогремели взрывы. Так, на кольцевой развязке в столице региона взорвался автомобиль с тремя боевиками «Джебхат ан-Нусры». Кроме того, в городе Синджар на юго-востоке провинции была уничтожена еще одна машина «Тахрир аш-Шам», заминированная неизвестными. Два исламиста погибли, еще два получили ранения, передает агентство Al Manar.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На северо-востоке от Хамы продолжаются бои между правительственными войсками САР и отрядами «Джебхат Фатх аш-Шам». На этом направлении активную поддержку сирийской армии оказывает воздушная группировка ВКС РФ. По информации Al Manar, в ходе последних столкновений были ликвидированы как минимум трое террористов.

    В северной части региона на линии фронта вблизи города Аль-Латамина возобновились перестрелки. Как сообщает портал SMART News, подразделения САА, базирующиеся на окраине Халфаи в настоящий момент ведут обстрелы опорных пунктов  «Хайят Тахрир аш-Шам». Сведения о потерях радикалов уточняются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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