Трое жителей Саратова получили по 8 лет колонии за попытку изнасилования фельдшера

Саратов, 4 декабря. Трое жителей Саратовской области признаны виновными в покушении на изнасилование фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел 11 февраля 2017 года в доме, расположенном на улице Шелковичной.

По версии следствия, медика вызвали на дом после того, как у одного из мужчин поднялось артериальное давление. Кроме больного мужчины в помещении находилось еще четверо его знакомых. Когда женщина вошла в квартиру, 44-летний хозяин жилища закрыл за ней дверь, заявив, что не выпустит ее наружу. К счастью, фельдшер успела сообщить о произошедшем диспетчеру, которая, в свою очередь, передала сведения в полицию.

Угрожая физической расправой, хозяин квартиры и его подельники попытались изнасиловать женщину. Однако прибывшие на место сотрудники полиции их остановили.

Согласно приговору суда, злоумышленники получили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.