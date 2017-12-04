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Трое жителей Саратова получили по 8 лет колонии за попытку изнасилования фельдшера
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    Трое жителей Саратова получили по 8 лет колонии за попытку изнасилования фельдшера

    12:02  4 Декабря 2017
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    Трое жителей Саратова получили по 8 лет колонии за попытку изнасилования фельдшера

    Саратов, 4 декабря. Трое жителей Саратовской области признаны виновными в покушении на изнасилование фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел 11 февраля 2017 года в доме, расположенном на улице Шелковичной.

    По версии следствия, медика вызвали на дом после того, как у одного из мужчин поднялось артериальное давление. Кроме больного мужчины в помещении находилось еще четверо его знакомых. Когда женщина вошла в квартиру, 44-летний хозяин жилища закрыл за ней дверь, заявив, что не выпустит ее наружу. К счастью, фельдшер успела сообщить о произошедшем диспетчеру, которая, в свою очередь, передала сведения в полицию.

    Угрожая физической расправой, хозяин квартиры и его подельники попытались изнасиловать женщину. Однако прибывшие на место сотрудники полиции их остановили.

    Согласно приговору суда, злоумышленники получили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

    Автор: Дима Оленин
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    #саратов #фельдшер #скорая
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