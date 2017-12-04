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Весь мир
ИГ меняет тактику пропаганды в Европе — контрразведка ФРГ
Весь мир
ИГ меняет тактику пропаганды в Европе — контрразведка ФРГ
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    ИГ меняет тактику пропаганды в Европе — контрразведка ФРГ

    11:54  4 Декабря 2017
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    ИГ меняет тактику пропаганды в Европе — контрразведка ФРГ

    Берлин, 4 декабря. Глава контрразведки ФРГ Ханс-Георг Масен считает, что «Исламское государство»1 планирует пустить корни в Европе.

    Глава ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Масен заявил в интервью немецкому СМИ, что ранее боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при вербовке делали ставку на жителей подконтрольных им территорий. Сейчас они пытаются активно влиять на граждан Европы.

    Вербовщики исламистов говорят, что нет необходимости приезжать в Ирак или Сирию. Новые члены «Халифата» могут оставаться дома и ждать определенных указаний от главарей группировки. Контрразведка ФРГ обеспокоена тем, что эти боевики могут попытаться совершить теракты в европейских городах.

    ИГ меняет тактику пропаганды в Европе — контрразведка ФРГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #фрг #европа
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