Берлин, 4 декабря. Глава контрразведки ФРГ Ханс-Георг Масен считает, что «Исламское государство»1 планирует пустить корни в Европе.

Глава ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Масен заявил в интервью немецкому СМИ, что ранее боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при вербовке делали ставку на жителей подконтрольных им территорий. Сейчас они пытаются активно влиять на граждан Европы.

Вербовщики исламистов говорят, что нет необходимости приезжать в Ирак или Сирию. Новые члены «Халифата» могут оставаться дома и ждать определенных указаний от главарей группировки. Контрразведка ФРГ обеспокоена тем, что эти боевики могут попытаться совершить теракты в европейских городах.

1 Организация запрещена на территории РФ.