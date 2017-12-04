Львов, 4 декабря. Командующий американскими военными силами в Европе Бен Ходжес полагает, что единственным путем предотвращения «нового вторжения России на Украину» является демонстрация готовности к такому сценарию. Об этом он сообщил в ходе Львовского форума по безопасности.

Ben Hodges: "We are learning a lot from our Ukrainians how to oppose Russian warfare".#LvivSecurityForum #lsf pic.twitter.com/P8bpvt4fdG — Lviv Security Forum (@lvivSF) November 30, 2017

Впрочем, американский генерал также считает, что такое развитие событий (вторжение России — Прим.ред.) маловероятно.

«Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария», — отметил он.

По мнению Ходжеса, Киев должен показать свою готовность к любому развитию событий. Украина также должна всем показать, что может сопротивляться, продолжил он.

«В общем, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что киевские власти и структуры безопасности разделяют этот подход», — подчеркнул Ходжес.

Ранее Ходжес заявил, что «без реформ и прозрачности» Украина не сможет вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз.

Напомним, в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили об отделении после государственного переворота в стране.

Российская сторона не имеет никакого отношения к конфликту и не помогает республикам.