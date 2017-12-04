Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Москва и Тегеран готовы продолжить борьбу с ИГ в Сирии — спикер парламента Ирана
Украина
Генерал США рассказал во Львове, в чем заключается стратегия сдерживания НАТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генерал США рассказал во Львове, в чем заключается стратегия сдерживания НАТО

    12:28  4 Декабря 2017
    366

    Генерал США рассказал во Львове, в чем заключается стратегия сдерживания НАТО

    Львов, 4 декабря. Командующий американскими военными силами в Европе Бен Ходжес полагает, что единственным путем предотвращения «нового вторжения России на Украину» является демонстрация готовности к такому сценарию. Об этом он сообщил в ходе Львовского форума по безопасности.

    Впрочем, американский генерал также считает, что такое развитие событий (вторжение России — Прим.ред.) маловероятно.

    «Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария», — отметил он. 

    Генерал США рассказал во Львове, в чем заключается стратегия сдерживания НАТО

    По мнению Ходжеса, Киев должен показать свою готовность к любому развитию событий. Украина также должна всем показать, что может сопротивляться, продолжил он.

    «В общем, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что киевские власти и структуры безопасности разделяют этот подход», — подчеркнул Ходжес. 

    Ранее Ходжес заявил, что «без реформ и прозрачности» Украина не сможет вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз.

    Напомним, в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили об отделении после государственного переворота в стране.

    Российская сторона не имеет никакого отношения к конфликту и не помогает республикам. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #евросоюз #украина #нато #ходжес
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть